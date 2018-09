Judi Dench, la gran dama del cine británico que conquista San Sebastián

¿La jefa del agente 007 convertida en una espía al servicio de la URSS? La actriz británica Judi Dench cambia de bando en Red Joan (La espía roja), la película con la que llegó al Festival de San Sebastián para recoger el Premio Donostia.

Con décadas de una amplísima trayectoria profesional a sus espaldas y encumbrada a lo más alto primero en el teatro y más tarde en el cine, la actriz de 83 años hizo todo un alarde de humildad en su encuentro con la prensa, al asegurar que no se considera una mujer poderosa y que nunca rechaza un papel en la gran pantalla.

"No puedo atreverme a decir no a nada, me siento halagada porque me elijan y no tengo tiempo para mí (…) 60 años después sigo siendo una actriz que busca trabajo y no me atrevo a rechazar un papel porque quizá no me vuelvan a llamar", asegura.

En el último trabajo dirigido por Trevor Nunn, que no compite por la Concha de Oro, la actriz que ha encarnado a M (la jefa de James Bond en siete episodios de la serie) da vida a Melita Nordwood, una espía británica que durante 40 años estuvo al servicio de los servicios secretos rusos y que no fue descubierta hasta 1999, cuando ya era una anciana.

De niña Dench no fantaseaba con ser actriz. Su sueño era convertirse en diseñadora de escena teatral. Pero al ver una representación de El Rey Lear con un escenario rompedor, se dio cuenta de que nunca sería buena ni tendría esa imaginación, cuenta. Por eso decidió seguir a uno de sus hermanos que había ido a la escuela dramática.

Shakespeare, por encima de todo

Fue el comienzo que la llevó a la compañía Old Vic en 1957, donde permaneció hasta 1971 -le siguieron The National en Londres y la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon-, dando vida a personajes shakespearianos como Ofelia, Julieta o Lady Macbeth. "Shakespeare siempre ha sido mi pasión y ha sido muy importante", asegura.

De hecho, sólo quería ser actriz de teatro y de Shakespeare, asegura. Un día, alguien le entrevistó para una película y le dijo que nunca haría cine porque su cara estaba mal. "Así que me marché y dije 'de todos modos no quiero hacer una película'".

Pero el debut en la gran pantalla sí llegó: fue en 1964 en El tercer secreto. "Y me encantó". Empezó una carrera de aprendizaje a través de la observación de los demás actores, cuenta. "Yo tomaba apuntes y aprendía observando".

Oscar por 'Shakespeare in Love'

Y aprendiendo y observando pasaron títulos hasta que llegó el Oscar en 1999 por su papel de Isabel I en Shakespeare in Love. En el camino, siete nominaciones al máximo galardón de Hollywood, diez premios Bafta y un récord de ocho premios Laurence Olivier. Incluso recibió la Orden del Imperio Británico en 1970 y fue nombrada Dama del Imperio Británico en 1988, entre otros reconocimientos.

Durante su trayectoria ha trabajado en un sinfín de cintas aclamadas por la crítica, dirigidas por realizadores de la talla de Stephen Frears, James Ivory, Kenneth Branagh, Franco Zeffirelli, Sally Potter, Clint Eastwood o Sam Mendes. Muy recordada es también su interpretación de la reina Victoria en Mrs Brown (1997), en cuya piel volvió a meterse en Victoria & Abdul (2017).

Otros de sus papeles destacados fueron el de la excéntrica Armande Voizin en Chocolat (2000); la novelista Iris Murdoch en Iris (2001); la empresaria teatral en Mrs Henderson presenta (2005); una profesora conflictiva en Notes on a Scandal (2006) o una madre en busca de su hijo robado en Philomena (2013). Por toda esa trayectoria llega por primera vez a San Sebastián, directamente por la puerta grande.