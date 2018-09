Julio Iglesias cumple 75 años con la incertidumbre que planea sobre su carrera

Julio Iglesias cumple hoy 75 años bajo la marca imbatida de ser el artista latino de mayor éxito en todo el mundo, aniversario que el español celebra estos días con algunos conciertos esporádicos pero apartado del foco mediático, lo que ha provocado recelos e incertidumbre sobre su estado actual. Este redondo aniversario llega solo dos meses después de otra efeméride importante, la del medio siglo de su victoria en el Festival de Benidorm, con la que arrancó una de las mayores carreras de la historia de la música, con más de 80 álbumes en 14 idiomas que le han reportado ventas superiores a los 350 millones de ejemplares y con más de 5.000 conciertos en los cinco continentes. El mismo anunció a la agencia Efe que lo celebraría con una gran gira de "conciertos institucionales" en 2018, "sobre todo por España".

"Quiero dar las gracias a mi gente por tantas cosas que me han dado. (El aniversario) ha de ser un momento especial y por eso no haré nada este año. Lo espero con mucho cariño", señaló durante una entrevista por el lanzamiento de México & Amigos (Sony Music), su último disco de estudio hasta la fecha. Fuentes del entorno del artista matizaron a Efe, tras la información de la posible gira por sus 50 años en la música, que "Julio no estaba para eso", aunque él se declarara "perfecto de salud" y recuperado tanto de la operación de espalda por la que fue intervenido en 2015 como de la ciática que a principios de 2016 le obligó a posponer algunos "shows".