Kore-eda: "No haré series en internet mientras no muera el cine"

El cineasta nipón Hirokazu Kore-eda, flamante ganador del Premio Donostia, descarta dirigir series u otros formatos audiovisuales en internet "hasta que no muera el cine", a pesar de las propuestas que ha recibido. Kore-eda, quien se encuentra en Francia inmerso en la preproducción de su primera película rodada fuera de Japón, se declara un amante del cine en su formato clásico, aunque también confiesa que una de sus pasiones es ver telenovelas niponas. "Me ofrecen muchos proyectos para hacer series para internet y, aunque creo que es un formato con muchas posibilidades, no me interesa. Es que me encanta el cine... Ya me lo pensaré el día que desaparezca", afirma el director por videconferencia.

Kore-eda (Tokio, 1962) se encuentra en París preparando el rodaje de La Verité y asistirá a San Sebastián para recoger mañana domingo el Premio Donostia, máximo reconocimiento del primer festival de cine internacional de España. El cineasta nipón es el primer asiático en recibir este galardón a la trayectoria de un Festival del que es habitual, y que en su 66 edición proyectará su filme vencedor de Cannes, Un asunto de familia. "Este premio me hace sentir más mayor de lo que soy. Mi carrera no ha sido todavía tan larga como para recibirlo", dice con humor y característica modestia nipona el realizador, quien también afirma que le "encanta" el festival de San Sebastián" y dice estar "muy contento de tener una excusa para volver".

Su laureada última película hasta la fecha gira en torno a la familia, un tema presente en la mayoría de sus filmes y que le sirve "como material para reflexionar sobre los seres humanos y la sociedad". Un asunto de familia es un crudo y enternecedor retrato de la vida de un hogar que lucha por salir adelante en la pobreza, y en que deja abierta la cuestión sobre cuál es el verdadero significado de la familia.