La última cinta de Lars von Trier, en la 28 edición del Fancine de la UMA

Tras la presentación del cartel de su 28 edición y dar a conocer el nombre del ganador del III Concurso Spot Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga avanzó ayer los primeros títulos que estarán presentes en su programación, que se exhibirá del 14 al 22 de noviembre en el cine Albéniz y otros espacios universitarios. Una de estas incorporaciones es The House that Jack Built, el trabajo más reciente del afamado director danés Lars von Trier. La película presenta a un asesino en serie y los crímenes atroces que comete en el transcurso de doce años durante la década de los setenta en Estados Unidos.

Protagonizada por Matt Dillon (Algo pasa con Mary, Crush), en la cinta también participan actores como Uma Thurman (Kill Bill), Bruno Ganz (El hundimiento), Riley Keough (The Girlfriend Experience) y Jeremy Davies (Dogville, Perdidos). The House that Jack Built fue presentada en mayo en el Festival de Cannes, marcando el regreso del popular cineasta a la cita después de seis años de ausencia.

Además, Fancine ha confirmado la presencia de la superproducción fantástica Legend of the Demon Cat, en la que la inesperada aparición de un terrible demonio con forma de gato negro pone en peligro la paz que reinaba durante la dinastía Tang. Unos extraños sucesos comienzan a ocurrir, forzando la unión de un poeta y un monje para investigar la muerte de una hermosa concubina y seguir el rastro del endiablado felino. Esta coproducción chinojaponesa dirigida por Chen Kaige y basada en la novela Samana Kukai participará en Fancine tras cosechar éxitos en diferentes certámenes orientales de renombre, como los Asian Film Awards.

El público también podrá disfrutar con Au Poste!, del reconocido director Quentin Dupieux, que ya pasó por el encuentro malagueño con trabajos como Rubber y Réalité. En esta ocasión, el realizador galo propone una alocada comedia negra que se desarrolla en la sala de interrogatorios de una comisaría con la presencia de un policía y el sospechoso de un asesinato. El careo durará toda la noche, en la que los diálogos burlones y las situaciones disparatadas no dejarán de suceder.

De nuevo, la animación tendrá un hueco especial en la cartelera con películas como Mirai no Mirai, la última obra del realizador japonés Mamoru Hosoda (Summer Wars). Se trata de una tierna y bella pieza de animación en la que el cineasta reflexiona sobre asuntos familiares a través de Kun, un pequeño de 4 años que se siente olvidado por sus padres cuando nace su hermana menor. Desesperado por los celos, el niño huye de casa y encuentra un jardín mágico a través del cual puede viajar en el tiempo. De esta manera, descubre la versión adolescente de su hermana, que llega desde el futuro para vivir aventuras con él.

Por último, se sumará a la programación de Fancine The Cannibal Club, una cinta brasileña protagonizada por un matrimonio que tiene por costumbre comerse a sus empleados hasta que la revelación de un secreto pone en peligro la vida de la pareja. Dirigida por Guto Parente, la película es una ácida caricatura de la decadencia y la alta sociedad del país carioca.