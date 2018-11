Mágicos Cabrones del Ruido: mejor que parezca una fiesta

Tom Cary fue aquel grupo de rock malagueño que, tras ganar certámenes nacionales como Proyecto Demo, grabó en 2007 su primer disco, That’s Right! Clean Your Soul, a las órdenes de Steve Albini (productor de Pixies, Nirvana y The Stooges entre otros) y publicado en mayo del año siguiente. Aquel proyecto abrió a la banda las puertas de festivales como el South by Southwest de Texas, con una proyección internacional más que notoria. Sin embargo, tal y como advirtieron sus propios miembros en no pocas ocasiones, la determinación por el más escrupuloso trabajo independiente significa un viaje de ida a las dificultades más notorias. La historia de Tom Cary fue un relato de éxito artístico como pocos han sido capaz de alumbrar este territorio en lo que al rock se refiere, pero también de sinsabores y de algunos chascos. Desde su definitiva disolución en 2013 Tom Cary permanece en la memoria y en los oídos de sus seguidores, pero ahora, una década después de aquel primer disco, cuando los medios para la producción y difusión de la música han cambiado de manera radical, con crisis aguda de por medio, con una dispersión brutal de los públicos y con un mecanismo industrial decididamente distinto, la historia continúa después del punto y aparte. Dos de los miembros fundadores de Tom Cary, el batería y cantante Pablo Garrido y el guitarrista Javier Muñoz, han decidido seguir dando guerra en formato dúo y con un espíritu bien diferente en lo musical de la mano de Mágicos Cabrones del Ruido, su nuevo proyecto, que lanzará en enero su primer disco, Música negra, producido nada menos que por el ex Killing Joke Martin Glover Youth.

Garrido y Muñoz presentan nueve canciones en las que, frente al criterio punk de Tom Cary, rebosan lecturas, capas y fuentes, desde el rock industrial a la música de baile, desde el hip-hop más fidedigno a la escuela LA hasta la nostálgica poética de Talk Talk, pasando por el sonido marca de la casa que Bob Ezrin instauró en los 70, el aroma italodisco de Tino Casal y, claro, el caudal funk y soul que justifica el título del disco. Todo a cuatro manos. Como apunta Muñoz, “es la clase de música que se escucha mejor con un cubata en la mano”. Este sábado, día 1, Mágicos Cabrones del Ruido presentan su Música negra, en plan estreno absoluto, en la Sala Trinchera de Málaga.

"No queremos para nada la etiqueta experimental de ‘arte y ensayo’. Hacemos canciones”, afirma el cantante y batería Pablo Garrido

Atención: Martin Glover es el hombre que, entre otros hitos, se alió junto a Paul McCartney en The Firemen y conformó el disco póstumo de Pink Floyd, The endless river, a partir del material sonoro que le entregó David Gilmour; el mismo que ha trabajado como productor para U2, Guns N’ Roses, Depeche Mode, Primal Scream y Crowded House, entre muchos otros. ¿Cómo se las apañan dos tipos de Málaga para que un talento de semejante calibre se ponga a su servicio? Pablo Garrido lo explica: “Después de la separación de Tom Cary comencé varios proyectos sin mucha fortuna, hasta que un tiempo después otro batería me propuso que formara con él un dúo. Él se quedó con la batería con la intención de que yo me hiciera cargo de la guitarra y la voz, y así lo hicimos. Empezamos a componer y cuando la cosa empezaba a rodar nos surgió la posibilidad de hacer algo con un productor español que finalmente se malogró. Mientras tanto, Javi [Muñoz] nos daba ideas y nos sugería algunas mejoras. Poco después recuperé el contacto con un técnico de sonido al que conocía y resultó que estaba trabajando para Youth en su estudio de Albuñuelas, en la provincia de Granada. Se me ocurrió pasarle algunas maquetas para que él, sin compromiso, se las pasara a su vez a Martin Glover. Y resultó que le gustó y se ofreció a producirnos. Se lo conté al batería que formaba el dúo conmigo y digamos que semejantes expectativas le sobrepasaron, así que un mes antes de nuestra fecha para entrar a grabar con Glover me dijo que lo dejaba. Llamé a Javi, volví a la batería, él reconstruyó todo lo que yo había hecho con la guitarra y logramos llegar a tiempo in extremis”.

Fichados ahora por la agencia Big Thing, próxima a la promotora Doctor Music, los Mágicos Cabrones del Ruido tienen previsto tocar por salas de toda España tras el debut malagueño para dar el salto a los grandes festivales a partir de mayo. Garrido y Muñoz defienden sin más músicos la puesta en escena “con la ayuda de algunos samplers, pedales y otros trucos. Pero, aunque vayamos así, a dúo, no queremos para nada colgarnos la etiqueta experimental. No hacemos arte y ensayo. Hacemos canciones. Y queremos que la gente baile”, señala Garrido. “No tenemos tabúes, porque no tenemos miedo”, apunta Muñoz. Si ha de ser, mejor que sea una fiesta.