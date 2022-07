Daniel Casares: "Antes era la industria la que marcaba los caminos, ahora somos nosotros"

Daniel Casares (Estepona, 1980) desembarca el domingo en la capital para poner el broche de oro al ciclo de flamenco del Teatro del Soho. Y lo hará con Miguel Poveda como invitado especial, junto al que interpretará Magiterráneo. También tocará algunos temas de su próximo proyecto. Casares ha sido galardonado con algunos de los premios más laureados del sector. Entre los que destacan el Nacional Bordón Minero o el Primer Concurso Nacional de Guitarra. Hasta la fecha, ha estampado su sello en ocho discos solistas.

-Con Magiterráneo emprende una singladura en la que descubre nuevos horizontes y toca muchos palos: de la zambra a la soleá, pasando también por la rumba o la bulería y también otros. ¿Por qué tantos estilos en un mismo trabajo?

-Magiterráneo nace como un espectáculo de directo y no se plantea como un proyecto convencional. Por ejemplo, la bulería y la zambra que incluimos no son las típicas que se podrían esperar del flamenco. Los guitarristas vemos las cosas desde un punto de vista más abierto. Hemos intentado hacer una serie de pasajes y aplicarle a cada uno la melodía que requiere.

-Hace un año, a preguntas de este diario, dijo que "a la industria se le había visto las tripas por la pandemia" y "que se había olvidado de los artistas". ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Se ha reinventado el sector?

-Los que nos estamos reinventando somos los músicos. Antes era la industria la que marcaba los caminos y ahora tenemos que hacerlo nosotros. Lo que está claro es que lo que se hizo entonces no funcionó, o sólo para unos cuantos; y somos muchos. Los músicos están innovando: sacan vinilos, cuelgan temas en las plataformas, en las redes, e incluso hay quien no se plantea grabar álbumes y destina el dinero de la producción a hacer vídeos. Los músicos, cada vez más, estamos cogiendo las riendas.

-En aquel momento, que coincidió con la presentación de su álbum Guitarrísimo, optó por hacer algún concierto en streaming. ¿Están cambiando internet y las redes sociales la esencia del flamenco?

-Si los usamos bien, nos aportan mucho. Ante una situación como la pandemia, con un encierro en casa de por medio, han sido una ventana por la que poder seguir respirando. Aunque yo creo que al final internet no cambia nada. Todo está de por sí en constante evolución. El flamenco, como todas las artes, también. Lo importante es crear siempre desde el conocimiento y desde el origen. Eso es una obligación. Y con esto no quiero decir que haya que tocar como se hacía en el 1900. Pero lo que no puede ser pretender innovar sin conocer lo que hubo antes. Empezar la casa por el tejado no tiene sentido.

-Desde que empezó a tocar la guitarra de manera autodidacta con apenas ocho años, ha cosechado una larguísima lista de premios. El primero, el Nacional Bordón Minero, que no es precisamente pequeño, le llegó con 16. ¿Qué le aportan los premios además de prestigio?

-Una buena carta de presentación. Para los medios y para los que no te conocen. Quizás alguien diga: este ha ganado tal premio y de repente empiece a leer o a escuchar sobre ti y se interese. Pero, si te digo la verdad, pienso que no te definen como artista. De hecho, sobre todo al principio, yo me apunté a ellos porque necesitaba el dinero para comprarme una guitarra. Después ya sí empecé a tomar conciencia de lo que suponía. Me llamaban para actuar, empecé a hacer giras... y ya me veía en la obligación de hacer buenos conciertos y demostrar que no se habían equivocado al darme el premio... (ríe). Aunque yo sigo pensando que me queda mucho por aprender y recorrer.

-En España, los cantaores gozan de una gran aceptación del público y de la crítica. Pero ¿qué pasa con los instrumentistas? ¿Se siente profeta en su tierra?

-No me puedo quejar, y mucho menos de Málaga. Cada vez que hago un concierto aquí, siento el cariño, el calor y las ganas que tiene el público. Mi queja está en que no hay suficientes conciertos instrumentistas en España. Menos todavía de guitarra, la gran olvidada pese a representar al país. Afortunadamente, he viajado mucho y he visto muchas cosas. En otros países los teatros se llenan. La gente no se asusta de ver este tipo de conciertos en los programas de los festivales. Incluso en países donde la guitarra no tiene un gran peso cultural. En Hungría, por ejemplo, hago dos horas y media de concierto sin problema. Sin palmas, sin cajón, sin voz. Deberíamos replanteárnoslo.

Aquí, normalmente nos ponen una excusa: que los conciertos de guitarra aburren. Y en los que yo he dado todavía no se ha levantado nadie del teatro y se ha ido... A veces vienen personas que me dicen: es la primera vez que vengo, pensaba que no me iba a gustar, que me iba a aburrir, y todo lo contrario.

-The New York Times lo ha considerado uno de los jóvenes más talentosos de su generación, ha tocado veces en el emblemático Carnegie Hall de Manhattan y -aunque no llegó a materializarse- fue elegido para actuar frente al entonces presidente Barack Obama. Su flamenco ha llegado hasta confines muy poco comunes. ¿Adónde le queda por llevar su música?

-En realidad, pese a todo, tengo la sensación contraria. Creo que mi música no ha llegado tan lejos, y sí que tengo ganas de seguir mostrándola. Cada vez que termino un proyecto, ya tengo ganas de hacer otro. De hecho, en el próximo concierto del domingo en el Teatro del Soho, voy a presentar algunos temas nuevos.

-Forma parte de una hornada de guitarristas que está dando una vuelta de tuerca al flamenco, con exponentes como Dani de Morón o Santiago Lara. ¿Qué están aportando esta generación?

-Ahora mismo hay un abanico de creadores riquísimo, cosa que para en un el mundo de la creatividad es muy bueno. Mis compañeros hacen proyectos increíbles y los escucho para aprender. Igual que el dicho gastronómico que dice que somos lo que comemos, los músicos somos lo que escuchamos. Aunque sin duda lo mejor de esto es que cada uno aporta una forma de tocar distinta. Hace unos años todo se limitaba a dos escuelas guitarrísticas. Con esto, los músicos de hoy pueden hacer que chavales interesados en la guitarra puedan elegir una, e incluso que se planteen montar las suyas en el futuro.

-Sus referentes van desde Paco de Lucía hasta Sade. ¿Cómo canaliza eso un guitarrista flamenco?

-A cada género le late el corazón de una manera diferente. Hay mucha diversidad y tenemos que ser conscientes de que todos van de la mano. Yo escucho a Sting, a Caetano Veloso, a The Police, a los Rolling, a Michael Jackson, a Camarón de la Isla, a Chocolate o a Manolo Caracol. Y a muchos más. Después, cuando me pongo a componer, a buscar, salen cosas y a veces me doy cuenta y me digo: hostia, esto viene del disco aquel. Ese cambio armónico, ese clima que genera...

-Vamos a darle la vuelta a esa idea. Colabora con muchos otros artistas, tanto nacionales -Alejandro Sanz, Javier Ojeada...- como internacionales -Dulce Pontes, Toquinho...- . ¿Cómo consigue adaptarse a sus estilos? ¿Encuentra puntos de unión?

-Las colaboraciones al final requieren un punto de encuentro. Hay que hacer un análisis previo de la armonía y estudiar el tema un poco. Una vez que lo tengo más o menos claro, utilizo mis recursos flamencos en ellos. O incluso creo cosas nuevas que me valgan para solventar esa situación. Lo que nunca he pretendido es copiar el estilo de las personas con la que colaboro. Si actúo con alguien que hace música clásica e intento copiarlo, no me habría salido bien. Hay mejores músicos de clásica que yo. Si me llaman para colaborar, es por mi flamenco.

-Para terminar. El domingo se subirá a las tablas del Teatro del Soho con Miguel Poveda, una de las voces más reconocidas del momento. Él eligió Málaga hace tiempo como lugar de proyección para su arte. Y usted, además de ser malagueño, tiene una gran acogida aquí. ¿Cómo ve el momento cultural por el que pasa la ciudad?

-Creo que Málaga es una de las capitales culturales más fuertes en este momento. Hay muchísimos museos y grandes exponentes de la pintura o la literatura, por ejemplo. También Antonio Banderas ha hecho mucho por ello. Ha trabajado de una manera exquisita, elegante y potente. El Teatro del Soho abre una puerta a que vengan grandes cosas. Tenemos que seguir creciendo y potenciando a los nuevos talentos. Málaga está en un momento cultural precioso.