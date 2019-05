Marc Montijano dirige un nuevo programa de 'performance' en la Galería JM

La Galería Javier Marín (JM, en la calle Duquesa de Parcent) presenta JMenvivo, un programa de performances y live art en paralelo a la programación expositiva que estará dirigido por Marc Montijano y coordinado por Susana Hermoso-Espinosa, tal y como explicaron desde el estudio del propio Montijano.

Durante esta temporada se realizarán dos performances vinculadas al actual proyecto expositivo Los sueños de Dante, que dialogarán con el espacio y las obras expuestas en la galería. A partir de septiembre, a lo largo de la próxima temporada, este proyecto continuará con varios artistas invitados. El objetivo es consolidar la propuesta como parte de la programación habitual de la galería y con la intención de convertirse en un referente y puntal dentro de la performance actual.

La programación no incluirá únicamente performances en un sentido clásico del término, sino que se programarán diferentes manifestaciones de arte vivo o live art, desde las más experimentales a las más clásicas: "En el arte en vivo los géneros se confunden y se hibridan. El live art es un concepto más moderno, conectado con los objetivos y la forma de llevar a cabo el trabajo en la actualidad. Es un arte experimental que está mutando continuamente. Un arte en tensión, en movimiento, que no se queda quieto en ningún sitio, sin géneros tipificados. El live art puede ser danza, teatro, música, performance, activismo, poesía, diversas practicas multimedias, etc, pero sin categorías cerradas, un universo trasfronterizo, que se abre a mil influencias y corrientes actuales", indicaron desde el estudio.

Por su parte, Marc Montijano apuntó: “Como artista de acción e investigador de la performance, es un proyecto que me hace especial ilusión. Llevaba mucho tiempo con ganas de poder comisariar y dirigir una programación centrada en el arte de acción. Creo que podemos dar visibilidad al trabajo de creadores muy interesantes. La idea es trabajar con artistas de la performance o arte de acción fundamentalmente, pero también daremos cabida a todo tipo de obras de arte en vivo, desde las manifestaciones más ortodoxas a las más crudas y experimentales. Quiero que sea el proyecto que me hubiera gustado que existiera cuando comencé en el mundo del arte. Que sirva de estímulo y trampolín para artistas con propuestas valientes”.

La primera performance de JMenvivo lleva por título Santa Águeda en el burdel, será el próximo 25 de mayo y correrá a cargo de la artista malagueña Delia Boyano.