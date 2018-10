M. Night Shyamalan: "La belleza del arte está en la contención"

El realizador M. Night Shyamalan defendió ayer "la contención en el arte" y dijo que prefiere "la tensión que generan unos ruiditos bien situados en una película, que los efectos especiales", durante la visita que hizo al Festival de Cine Fantástico de Sitges para hablar de su futuro filme Glass. Este nuevo proyecto, cuyo estreno está previsto para el próximo enero, cierra una trilogía formada por El protegido (2000) y Múltiple (2017).

David Dunn, el sorprendente superhéroe encarnado por Bruce Willis en El protegido, y su opuesto, el Sr. Cristal, interpretado por Samuel L. Jackson, vuelven a la pantalla, junto a Kevin Crumb, el villano de Múltiple, en lo que promete ser un duelo de superhéroes y supervillanos muy diferente a las grandes producciones de acción basadas en cómics de Marvel.

En su encuentro con el público del festival, el realizador indio-norteamericano reconoció que ha tenido conversaciones con Marvel, pero que éstas no fructificaron porque sus maneras de llevar el cómic a la pantalla grande son muy diferentes. "Creo que la belleza del arte está en la contención. En el cine lo tienes todo a tu alcance: la pintura, la música, la cámara... y tienes que elegir qué elementos utilizas. Yo disfruto haciendo la selección", explicó el director de El sexto sentido. "Aunque tuviera todo el dinero del mundo para hacer una película, no lo quiero. Yo financio mis propias películas para poder hacer lo que se me antoje", añadió.

En Glass, Shyamalan busca acercarse más a la estética del cómic que en sus anteriores incursiones en el género, pero los superhéroes siguen siendo muy reales. "La idea es que todos tenemos algo de extraordinario y que los marginados también tienen un lugar en este mundo", expuso.