Pedro Almodóvar: "Que tanta gente se haya identificado con la película es el mayor premio"

Nadie quería escatimar su emoción: Pedro Almodóvar compareció ante la prensa con su equipo de Dolor y gloria, incluido Antonio Banderas, para dar cuenta de sus impresiones tras recibir los siete Goyas que coronaron su obra como la película española decisiva del año 2019. Con los premios a la mejor película, el mejor director, el mejor guión original, el mejor actor protagonista para Banderas y la mejor actriz de reparto para Julieta Serrano, y todavía con la emoción a flor de piel pocos minutos después de que concluyera la gala celebrada en Málaga, el director dejó claro que de ninguna forma espera un triunfo de este calibre: "Algo así es impensable. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Quiero recordar que por el guión de Hable con ella gané un Oscar sin haber ganado antes el Goya. Cada uno de los siete premios para Dolor y gloria han sido una sorpresa y una gran alegría. Aquí no cuentan para nada claves como la veteranía, y eso forma parte del juego".

Afirmó el realizador, no obstante que la película "sigue siendo la misma. Es verdad que los premios ayudan mucho a que la película tenga más espectadores y una proyección mayor, pero la película es la que es. Nada ha cambiado en eso. Yo no establezco mi vida ni mi trabajo a partir de los récords ni de registros numé"ricos", señaló cuando un periodista le recordó que con Dolor y gloria se había convertido en el director español con más filmes reconocidos con el Goya a la mejor película".

Sobre el carácter autobiográfico de Dolor y gloria, Almodóvar admitió que al hacerla "he partido de mí mismo para llegar a la ficción. Es verdad que es la película que habla de manera más directa de mi intimidad, que parte de mis miedos y mis inseguridades. todo eso está ahí. La casa en la que vive el personaje al que da vida Antonio es una réplica de la mía, están mis cuadros, mis muebles, todo. Pero nunca he tenido la sensación de tener delante mi propia vida. No es que Antonio imite mis gesto. Al contrario, a veces me sorprendo imitando los gestos que él hace en la película. Soy yo quien lo copia a él. Aunque rodara un documental sobre mi vida, siempre habría una distancia, inevitablemente. El cine es representación". Y, sobre la recepción por parte del público, añadió: "Estaba convencido de que Dolor y gloria, por su naturalza, iba a ser una película minoritaria. Pero, para mi sorpresa, muchos espectadores se han sentido identificados. No han visto a mi madre, han visto a la suya. Y eso sí que es un premio inconmensurable".

En su discurso de agradecimiento, Almodóvar reclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la gala una protección de Estado para el cine de autor hecho en España. Y en su comparecencia ante la prensa desarrolló este punto: ""Vivimos un momento en el que nada es como era hace quince años. Y el espectro más frágil es el cine que nace de la necesidad de hacerlo, el que no reclaman las plataformas ni las televisiones. Ése es el cine más débil y seguramente el más necesario. Y sí, hace falta que el Estado lo proteja, porque el cine es nuestra memoria. Todo el cine nos representa, el bueno y el malo, que puede ser igual de elocuente en este sentido. La ficción habla con más claridad de nosotros que cualquier documental". Recordó que en Francia "el espectador se siente más identificado con su cine, pero en España es imposible amortizar una película, tal vez porque este país es muy pequeño o porque va poca gente al cine. Hay mucho por hacer".