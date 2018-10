El Polo Digital acogerá en noviembre el Festival de Cortos Hispasat 4K

Si es cierto que a estas alturas de siglo, frente a lo que todo el mundo daba por sentado, la especie humana no ha logrado fundar colonias en Marte (y no parece que Elon Musk esté en condiciones de lograrlo mañana), no lo es menos que la revolución tecnológica ha sido de cualquier forma abrumadora aunque en términos muy distintos. La tecnología de la imagen ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas hasta convertir en accesible y hasta portátil la tecnología de Ultra Alta Definición o 4K, lo que tiene consecuencias directas en la industria del ocio al favorecer la inmersión absoluta en la experiencia audiovisual del espectador de cine o televisión. Si bien la implantación de esta tecnología ya se encuentra bastante desarrollada, lo que falta ahora es estimular la producción de contenidos directamente en Ultra Alta Definición para que la experiencia sea absoluta; con este objetivo nació en 2015 la cumbre tecnológica 4K Summit, que tras celebrar sus dos primeras ediciones en Sevilla llegó en noviembre del año pasado al Polo Digital de Tabacalera, en Málaga, con la idea de hacer de la ciudad su casa estable. Pues bien, tan definitivo y satisfactorio fue el órdago que Málaga se dispone a ser también sede del mayor certamen cinematográfico nacional consagrado a las películas realizadas en Ultra Alta Definición, el Festival de Cortos Hispasat 4K, que después de tres ediciones llevadas a cabo en Madrid ha decidido igualmente celebrar en Málaga la cuarta, según confirmaron fuentes municipales. Será del 7 al 9 de noviembre en el mismo Polo Digital, dentro de la nueva 4K Summit, con lo que todos los escaparates relativos al sector quedarán debidamente unificados.

Que Málaga sea capaz de aglutinar toda la atención nacional puesta en el 4K en detrimento de ciudades como Madrid y Sevilla se debe, además del empeño proverbial del Ayuntamiento, a la empresa Medina Media, que forma parte activa en la organización de estos eventos y que hoy día tiene su sede en el mismo Polo Digital. La firma tecnológica es la principal organizadora del festival de cortos junto con Hispasat, que precisamente aporta buena parte del know how español en lo que a Ultra Alta Definición se refiere; y ya en la edición del año pasado se anunció la entrada en juego del Festival de Cine en Español de Málaga, un aliado estratégico de primer orden especialmente desde la puesta en marcha de sus distintos proyectos relacionados con la industria (como el Málaga Festival Industry Zone o Mafiz, en cuyo seno se celebrará del 19 al 21 de marzo la próxima edición de la plataforma de promoción del cine español Spanish Screenings). De este modo, el Festival de Málaga representa un papel esencial al poner en contacto a creadores y productores con posibles compradores y programadores en el contexto de la tecnología 4K; y, de paso, se trae el festival de cortos a Málaga para favorecer, en palabras del director del mismo Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, la transformación de la ciudad en todo un "territorio audiovisual", con actividades en torno al cine repartidas a lo largo y ancho del calendario.

En lo cinematográfico, el Festival 4K Hispasat merece gran interés no sólo por la posibilidad de ver con categoría de estreno piezas realizadas con la tecnología audiovisual más avanzada, cuyos alcances son a menudo asombrosos: si la primera edición del certamen recibió 72 propuestas de participación, el año pasado la cifra se elevó hasta las 127, lo que da cuenta, por una parte, de la consolidación del certamen y, por otra, de la creciente popularidad de la Ultra Alta Definición entre los sistemas de producción audiovisual (al menos aún en el pequeño formato que permite el corto). El talento cinematográfico, además, está a la altura del tecnológico: el cortometraje que ganó el primer premio en la edición del año pasado, Baraka, de Néstor Ruiz Medina, fue nominado al Goya y ha sido además el único corto español seleccionado para el Festival de Tribeca, fundado en Nueva York por Robert de Niro. El futuro ya está aquí. Con palomitas o sin ellas.