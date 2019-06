La cineasta Gracia Querejeta advirtió este martes en Málaga de que "no se puede hacer solo el cine que quieren las televisiones", porque "culturalmente sería terrible", y espera en la nueva etapa política que se abre "comprensión" y "buena voluntad". "Espero comprensión en dos sentidos, en el de que el cine es industria, y como tal debe ser apoyado, y de que además es cultura, y como tal también debe ser apoyado", afirmó Querejeta, que este martes participa en Málaga en el ciclo de Encuentros con Directores de Cine de la Fundación Unicaja.

Considera Querejeta que la actual normativa para acceder a las subvenciones "a base de puntos" debería ser "intensamente revisada", en un momento en el que "las plataformas están cambiando la forma de ver cine". "Lo que antes nos parecía la pera, series maravillosas tan distintas de lo que conocíamos aquí como series, ahora, si se repasa Netflix, hay poco de eso y mucho de otro tipo de proyectos que para mí tienen poco que ver con la cultura y la excelencia de un gran proyecto", afirmó.

Querejeta espera terminar a finales de julio su último largometraje, Invisibles, para el que todavía no tiene fecha de estreno pese a ser una de las pocas películas de su filmografía en la que ha tenido distribuidor "desde el principio, desde el guion". "Con entre quince y dieciséis películas que se estrenan todas las semanas, encontrar un hueco es una tarea muy complicada, y los festivales ya no tienen el peso de antes, no es como en los años 80 y 90, y por ejemplo la Seminci tiene ahora poco movimiento mediático". Mientras, para participar en el Festival de Málaga "hay tortas, cada vez más", ya que "se ha convertido en un festival muy mediático y en un gran escaparate para los medios, muy apoyado por las televisiones y al que van actores conocidos por las series".

Al preguntarle por el Festival de San Sebastián, apuntó que está "dedicado a cineastas muy específicos que hacen un cine muy concreto", y Querejeta "no se ve" actualmente en el certamen donostiarra. "Probablemente algunos me verían con Invisibles, pero no es una película que guste en el Festival de San Sebastián", afirmó la cineasta.

Invisibles es "la historia de tres mujeres que se reúnen cada jueves en un parque, con la excusa de hacer deporte, aunque realmente lo hacen para contarse su vida" y transcurre en diez semanas "sin que se vea más que un parque". "Ha sido un ejercicio muy peculiar, al estar toda basada en los diálogos y al 99,9% en un solo escenario, y parece casi un experimento", según Querejeta, que calificó como "una maravilla" poder rodar la película "que quería como quería, sin intermediación de nadie ni de nada". Los productores han estado "a favor de obra" y le han dado "entera libertad", algo que considera "increíble", puesto que "no es fácil rodar así a no ser que seas Bayona o Amenábar, que están en otra liga".