Rogelio López Cuenca lanza su reflexión crítica sobre el turismo en el Rectorado de la UMA

La mera observación no es válida para la muestra Fremdenverkehr de Rogelio López Cuenca en el Rectorado de la Universidad de Málaga. Requiere, dice el artista, de la implicación de espectador. Una participación activa para desentrañar la propuesta crítica que expone López Cuenca sobre el poder del turismo, su mirada masculina y patriarcal, la explotación sobre personas y territorios y sus efectos directos y secundarios. En el medio natural, en la dirección de la economía, en la vida de los ciudadanos o sus relaciones sociales.

"No queremos dar una lección moral, sino poner unos elementos, confrontar unas imágenes que fabriquen una red con la que el lector o la lectora tenga que implicarse, atar cabos y construir su propia opinión. No pide admiración, sino diálogo y discusión", dice López Cuenca. Y añade que la muestra se inscribe en el interior de un proyecto de investigación que coordina el profesor de la Facultad de Turismo de la UMA, Enrique Navarro.

En la sala de exposiciones del Rectorado se recopilan obras de más de tres décadas de estudio sobre el turismo, como apunta Juan Francisco Gutiérrez, vicerrector de Comunicación de la Universidad de Málaga. Imágenes extraídas de revistas, carteles, folletos publicitarios y noticias de los medios de comunicación le sirven a López Cuenca para trabajar esta temática desde muy diversas perspectivas.

De su trabajo en conjunto con Elo Vega se aporta la perspectiva crítica feminista. "La mirada turística es una mirada masculina y patriarcal. Excluye, explota y margina no solo a las mujeres, sino a todos otros grupos considerados inferiores por cuestiones de raza o de clases", considera el artista malagueño.

Y señala que un compañero del equipo de investigación afirma que “el turismo es otro de los nombres del poder, eso es algo que nos pasa totalmente desapercibido y es lo que hemos intentado destacar con este trabajo".

En referencia al título de la muestra, López Cuenca apunta que "se ha elegido la expresión alemana porque significa algo más amplio, tráfico de forasteros, tránsito de extraños, circulación de extranjeros. Nos permite asociar no solo el turismo, sino también cualquier circulación masiva de personas, ya sean movimientos migratorios, masas de refugiados que huyen de la violencia, hasta el tráfico de esclavos y la trata de personas con destino a su explotación sexual".

Para el creador visual, la pieza más "potente" de la muestra, que hizo en colaboración con Elo Vega para el Reina Sofía, se titula Las islas. En ella, una serie de maniquíes visten camisas hawaianas, "el uniforme del turista universal". Todos son hombres porque "la industria turística está pensada para ese varón depredador", apunta el artista. Y se incluyen en los estampados otras imágenes extraídas de la ilustración del relato colonial.

"Consideramos el turismo como una prolongación de la experiencia histórica del colonialismo, que oprime, margina, explota al otro en su condición de género, de raza y de inferioridad cultural. En el caso de las mujeres se reduplica esa marginación, que más que un ser humano parece que es parte de la naturaleza y está ahí para disposición del varón dominante europeo", agrega.

Igualmente, se incide en lo artificial, en la imagen recompuesta que vende el turismo. "Nada de esto es real, son construcciones culturales, las ideas que tenemos sobre el mundo no están construidas con nuestras experiencias, sino por cosas que hemos leído, visto en películas y en la publicidad", subraya el malagueño.

Las islas se completa con un texto extraído de una carta de un navegante genovés que acompañó a Colón en su tercer viaje. "Es una carta privada y se permite incluso bromear con una escena brutal, la narración de una violación". Frente a los maniquíes una imagen a tamaño de valla publicitaria de una camarera de piso sirve para poner el acento "en la dimensión del fenómeno de la explotación por la industria turística en su sentido de precariedad, que se ve multiplicado cuando se feminizan esos trabajos", añade.

Al margen de esta pieza que ocupa la mitad de la sala, el resto "funciona mediante un sencillo mecanismo de extracción de imágenes del flujo cotidiano y su confrontación. Lo que estamos intentando aquí es sustituir ese sucedáneo del conocimiento por un pensamiento complejo".

"La industria turística genera tantísimos beneficios para una élite determinada que procura que todas las investigaciones vayan en esa dirección cuando cada vez es más evidente el impacto que tiene en el medio natural, en la vida de los ciudadanos, en cómo redirige la economía, como destruye y transforma las relaciones sociales...", dice López Cuenca.

"Pero, sobre todo, me interesa abordarlo desde otra perspectiva que quizás no contemplamos tanto, la perspectiva del imaginario. Cómo el turismo lo que promete es una libertad sin restricciones, una desinhibición absoluta y todo tipo de abusos y que los justifican esas élites que se benefician de la riqueza económica que produce y ocultan los efectos secundarios que provocan. El trabajo del artista consiste en hacer visible eso que no vemos, muchas veces de tan cotidiano como es", añade el malagueño.

Otra de las constantes en la muestra es la presencia del cuerpo femenino "como parte del paisaje y de la oferta". Al entrar en la sala, una frase atribuida a Mahoma recibe al visitante: "El paraíso es de los extraños" dicen unas letras en árabe. "Me pareció una definición alucinante del turismo. El paraíso es siempre una promesa, una experiencia transitoria, si te quedas el paraíso se desvanece, se rompen los andamiajes del decorado", concluye López Cuenca.