La SGAE destituye a Hevia como presidente

El gaitero asturiano José Ángel Hevia ha sido algo menos de cuatro meses presidente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), porque este miércoles, por mayoría, la junta directiva refrendó la moción de censura presentada la pasada semana y, en su lugar, eligió a la soprano Pilar Jurado.

El que ha sido 41 presidente de la SGAE, quinto consecutivo de la entidad en no poder acabar su mandato, se enfrentaba a una moción presentada por 18 miembros de la junta, lo que marca sus estatutos y procedentes en su mayoría (13) del colegio Audiovisual. Hevia (Villaviciosa, 1967) no superó la moción de censura por 22 votos a favor de su destitución, 12 en contra y uno en blanco.

Tras triunfar la moción, Pilar Jurado (Madrid, 1968), segunda mujer en ocupar la presidencia tras la que ejerció de 2001 a 2007 Ana Diosdado, fue elegida por 17 votos frente a los 12 que logró el dramaturgo y guionista Antonio Onetti, a los que se sumó uno en blanco.

La que es la primera presidenta ejecutiva de la entidad -Ana Diosdado fue presidenta institucional- aseguró que "ha comenzado una nueva SGAE" y que se marca como primer objetivo tener un "diálogo fluido" con Cultura e "intentar buscar" el consenso que Hevia no consiguió en sus casi cuatro meses de mandato.

El nombre de la soprano, compositora y directora de orquesta madrileña (1968) salió gracias a los votos del colegio de Pequeño Derecho, el de Editores y un tercio de los representantes del de Gran Derecho, del que forma parte.

"Es muy importante salir de la vía muerta en la que hemos estado todos estos meses", expresó la intérprete y compositora, que hizo historia en 2011 al convertirse en la primera mujer que estrenaba una ópera -La página en blanco- en el Teatro Real.

Jurado, hasta ahora directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, ha comunicado la decisión de la junta directiva de la SGAE al ministerio de Cultura, con el que espera "tener un diálogo fluido" para que "vean" que la entidad "está funcionando".

Asume, dijo, que el 5 de marzo termina el plazo para que la entidad presente sus alegaciones a la petición de autorización a la Audiencia Nacional de intervención de la SGAE, aunque el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, señaló la semana pasada que si la entidad atiende los reiterados requerimientos para que adapte sus estatutos a la norma europea y revisa los repartos de la recaudación, "todo estará solucionado".

"Aún no he hablado con el ministro -reconoció Jurado-, pero vamos a intentar que sea lo antes posible porque me sentiré muy orgullosa de ir a intentar que ese diálogo fructifique". Fuentes de Cultura indicaron al respecto que no valoran "los procesos internos" de la SGAE.

En cuanto a Hevia, que fue elegido en noviembre tras las elecciones del 26 de octubre, la nueva presidenta dijo que le "sorprendió" su reacción al ser destituido porque ha sido "muy respetuoso" con ella: "Me ha felicitado y me ha dicho que espera que consiga lo que ellos no han podido conseguir hasta el momento", concluyó.

Cultura ha enviado desde 2017 a la SGAE 13 requerimientos y un apercibimiento ante su resistencia a modificar sus estatutos para adaptarlos a Europa y a cambiar sus normas de reparto de lo recaudado por derechos de autor.

Otro de los puntos controvertidos, la práctica que ha derivado en la llamada rueda de las televisiones, en proceso de investigación judicial, parece que ha llegado a su fin gracias a la aprobación, el pasado día 21, de la Ley de Propiedad Intelectual.

Entidades de gestión como la SGAE no podrán a partir de ahora repartir más de un 20% de lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en horario con "ausencia de audiencia significativa", es decir, la que se emite en horario nocturno.