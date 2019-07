El cantante británico y exlíder de la mítica banda de rock The Police llega esta noche al festival Starlite de Marbella. Sting presenta en la Cantera de Nagüeles su último trabajo, My songs, con el que recupera y re-imagina sus clásicos favoritos con The Police y durante su etapa en solitario. Un Best of ... actualizado y con una gira de presentación internacional por Europa que arrancó el pasado 1 de junio. Un tour que el artista tuvo que pausar debido a una infección vírica y con la que se vio obligado a suspender algunos conciertos europeos como los de Munich y Stuttgart, en Alemania y otro en República Checa.

Ya recuperado, Marbella espera con los brazos abiertos a un Sting eléctrico y lleno de rock, que repite un año más en Starlite para ofrecer sus mejores canciones en un entorno único como es el de la Cantera de Nagüeles. Y es que el cantante suele visitar la Costa del Sol con frecuencia. No solo Starlite, también el Marenostrum Castle Park de Fuengirola ha recibido al artista británico. El concierto del año pasado en el festival marbellí fue un éxito con la presentación de 44/876, trabajo que Sting realizó junto al cantante jamaicano Shaggy.

Este pasado viernes Sting actúo en el Cap Roig de Girona, un festival con características similares al Starlite de Marbella: entorno único, aforo reducido, gastronomía y con una programación repleta de importantes artistas nacionales e internacionales. El músico viene con fuerza después de la cancelación de esos conciertos por Europa, tal y como se mostró en el concierto del Cap Roig y todo apunta a que la de Marbella será otra actuación especial para el que fuera cantante de The Police.

Con respecto a My songs, se trata de un trabajo con una lista de 15 temas que repasan la trayectoria del músico con The Police y en solitario, pero actualizando los sonidos , las dinámicas y arreglos de los temas, aunque respetando las esencias y riffs que identifican esos clásicos. Todo ello resultante de una amplia labor de producción a cargo del propio Sting y seis productores más como Dave Hideck o Jerry Fuentes.

Éxitos Sting ha vendido más de cien millones de discos y ha ganado 16 premios Grammy tanto en solitario como en su carrera anterior con The Police.

El propio Sting se ha encargado de las grabaciones de bajo, guitarra, sintetizadores, armónica o saxofón. El repertorio de este álbum incluye temas como Every breath you take, Walking on the moon, Shape of my heart, Message in a bottle o Roxanne y otras canciones que no podían faltar en este especial trabajo.

Sting ha sido y es uno de los referentes en la historia de la música pop y rock. Así lo avala el haber vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera y ser 16 veces ganador de un Premio Grammy, con The Police y como solista. El compositor, cantautor, actor, autor y activista formó The Police en 1977 con Stewart Copleand y Andy Summers. La banda lanzó cinco álbumes de estudio y ganó seis premios Grammy y dos Brits. La Cantera de Nagüeles acoge esta noche a uno de los solistas más distinguidos del mundo en una ocasión única para rememorar grandes éxitos. Esta noche a las 22:00 en el escenario Auditorio con entrada desde 98 euros.