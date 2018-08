De la Torre apuesta por mantener el proyecto ya aprobado para el Auditorio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,quiso salir ayer al paso de la intención del consejero andaluz de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, de "empezar de cero" con el proyecto del Auditorio, con unas declaraciones en las que defendió de manera tajante la continuidad del proyecto ya aprobado en toda su integridad y en el lugar previsto: "Tenemos el suelo y tenemos el proyecto, que fue objeto de concurso y fue valorado oportunamente, con todo el tiempo necesario, por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Ese proyecto está ahí y es el que tenemos que contemplar. La Junta pide que se plantee un nuevo proyecto pero no estoy de acuerdo, no se debe perder en esto un solo día. Tenemos un proyecto, y es a partir de aquí donde debemos trabajar".

Preguntado por la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo una revisión del proyecto con tal de hacerlo más accesible y económicamente viable, el alcalde se mostró ante los periodistas igual de firme: "Las administraciones tenemos que ser ambiciosas y realistas. Pero la primera palabra es la ambición. No debemos bajarnos de ahí. Hay ciudades españolas más pequeñas que Málaga con auditorios como los que nunca habríamos soñado. Plantear un nuevo proyecto nos haría perder años. Lo que hay que hacer es luchar por que se haga el proyecto acordado en el lugar que le corresponde. Y si es posible, con la participación del sector privado. Hay muchos ejemplos de patrocinios y de la colaboración de empresas en auditorios y edificios para la música y las artes en Europa, no veo por qué en Málaga no podría conseguirse".

De la Torre recuerda al ministro que "nosotros hemos tenido el impulso todo este tiempo"

Respecto al ofrecimiento del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao (en declaraciones recogidas por Málaga Hoy el pasado sábado), para "sentarse a trabajar juntos" una vez que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hayan impulsado la iniciativa, De la Torre recordó que, tras la disolución del convenio del Auditorio en 2013, el Ayuntamiento ha apostado siempre "por un convenio bilateral con el Ministerio al que después pudieran incorporarse la Junta y la Diputación. Los porcentajes siempre son negociables, pero pienso que sería razonable un 40% para el Ministerio, un 25% para la Junta, un 25% para el Ayuntamiento y un 10% para la Diputación". Y añadió: "El ministro dice que estamos ahora en ese impulso, pero lo cierto es que nosotros lo hemos estado todo este tiempo. Pocos días después de su nombre, mucho antes de esas declaraciones, le envié toda la documentación relativa al Auditorio con todos los antecedentes y con un borrador del convenio del equipo anterior".

Lamenta además De la Torre que "se hayan perdido tantas oportunidades. En 1983 se hicieron los Auditorios de Valencia y Murcia a cargo del Estado y Málaga no lo aprovechó. Se perdió otra cuando la SGAE fomentó un programa de construcción de auditorios: la sociedad trajo este plan a Andalucía pero la Junta optó por Sevilla, que ya tenía el Teatro de la Maestranza y tenía en proyecto hacer Fibes. Pudo haber sido una solución, aunque la Junta lo dejó pasar. Desde 2004 está comprometido el suelo en el Muelle de San Andrés en virtud del Plan del Puerto para el Auditorio, una parcela de más de 30.000 metros cuadrados. Pero la Junta y el Ministerio optaron en 2013 por que no siguiera el convenio, aunque nosotros batallamos por que siguiera. Y en ésas seguimos".

En sus declaraciones en una entrevista concedida al Grupo Joly, editor de Málaga Hoy, José Guirao explicaba que la iniciativa del Auditorio "deben impulsarla el Ayuntamiento y la Junta. Si ellos consideran adecuado impulsar ese proyecto y quieren contar con nosotros, estaremos encantados". Y añadió: "De ese Auditorio, sé que el primer proyecto que había, cuando llegó la crisis se vino abajo porque era caro. Quizás si requieren ahora al ministerio nos sentaremos a trabajar con ellos". Lo que precisamente sostiene De la Torre es la necesidad de que no haya un segundo proyecto ni de que se dé por enterrado el único aprobado hasta el momento para un equipamiento esencial para la ciudad.

Desde la plataforma ciudadana Por el Auditorio de la Música de Málaga valoraron las palabras del ministro de Cultura y Deporte como "un paisaje muy distinto y prometedor" y señalaron como procedimiento más deseable "precisamente ése: que asienten las bases el Ayuntamiento y la Junta y que el Ministerio de Cultura se incorpore después para ofrecer garantías al proyecto". El objetivo, a partir de entonces, debería ser "la puesta en marcha de una entidad jurídica que permita dotar al proyecto de financiación y licitar las obras", si bien la plataforma sí aboga por la revisión del proyecto arquitectónico aprobado "para decidir, dentro de la lógica, qué elementos son prescindibles y de qué manera se puede reducir el gasto". Una escena que el alcalde de Málaga prefiere evitar a toda costa: aut Caesar aut nihil, que diría el clásico.