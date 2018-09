Vargas Llosa: "Las ciudades sin arte ni literatura son más tristes y transitorias"

La versión de Madrid de Azorín, la de Rubén Darío sobre Nicaragua llena de nostalgia, la percepción de James Joyce sobre Dublín. La tristeza de Barcelona de Zafón. Sin pretenderlo, los autores dejan un poco de sí mismos en aquellas ciudades. El escritor relató su infancia teñida de soledad en Lima. "No sé qué imagen doy de Lima", suspiraba, "si castigada o más objetiva con el paso de los años". Como decía el poeta francés Baudelaire, "la forma de una ciudad va cambiando más que el corazón de un hombre".

Vargas Llosa, el mismo escritor que tantos mundos ha construido en los que la ficción y la realidad se disuelven, confesaba que al estar en la capital francesa "no podía diferenciar el mito literario". Veía todas las calles en las que había estado antes, entre libros. Se podría decir que tuvo un déjà-vu lector. Sin embargo, la imagen de las ciudades en la literatura "no siempre es atractiva, puede ser feroz". Y es que "escribir libros sobre París es un deporte parisino", como dijo Bonet. Es un género en sí mismo.

París, lugar de encuentro de poetas y artistas, lo conformaban aquellos que vivían en sus calles. Las ciudades plasmadas en la literatura por aquellos artistas que reflejaron su historia entre sus personajes. "La ciudad de Alejandro Dumas es muy distinta pero no menos real ni menos viva que la ciudad misma que vemos", explicaba Mario Vargas Llosa. A su vez, Bonet evocaba su infancia en París y sus años "felicísimos" al frente del Instituto Cervantes en la capital francesa. Allí vivió al lado de donde residió Balzac.

El acto fue presentado por Guadalupe Fernández Ariza, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Málaga, y contó con la complicidad en diálogo con el Nobel del ex director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet.

El murmullo expectante recorre el salón de actos del Rectorado. Adultos, jóvenes de gafas inmaculadas llenan la sala. Está lleno. Tras once años desde su última visita a la Universidad de Málaga, el escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa es quien finaliza la jornada de conferencias del Curso La ciudad como arquetipo. Literatura, historia y arte. Europa y América . El silencio casi se apodera de los presentes. El alcalde recorre el pasillo que lleva a la mesa de conferencias y, de repente, el reducido camino se convierte en una pasarela de flashes frenéticos.

Medio siglo de 'Conversación en la Catedral'

Tras cumplirse casi medio siglo desde la publicación de Conversación en La Catedral (1969) su autor, Mario Vargas Llosa, admitió que esta obra fue de las más difíciles de escribir debido a todo el contexto de la dictadura que envuelve la historia. "Si me apuntaran con un revólver para elegir una de mis obras, escogería ésta, la que trabajé más", confesó. "Me sacó las canas que tengo", siguió entre bromas. La obra forma parte de la triada de novelas más característica de este escritor, entre las que se encuentra La casa verde, La guerra del fin del mundo y La ciudad de los perros. El escritor admite que es la obra que le dio más trabajo, entre reescrituras y revisiones. Por ello encabeza la frase de "si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría esta" en el interior del libro. Esta novela fue escrita entre París, Lima, Londres, Washington y finalmente Puerto Rico. Su primera edición está dividida en dos tomos, debido a su extensión.