Vuelve el rock (en diferido) al ZZ Pub

Este viernes vuelve a sonar la música en el ZZ Pub. Después de que hace casi 17 meses tuviese que cerrar el mismo 13 de marzo de 2020 y diesen cerrojazo todos los establecimientos no esenciales de España. Desde ese momento el telón metálico del ZZ ha permanecido cerrado esperando volver a acoger entre sus muros a los fieles que llevan 30 años congregándose para disfrutar de buena música y buena compañía. Esta vez la música seguirá siendo buena, pero, por el momento no será en directo.

Lorenzo Baz, propietario del negocio, además de responsable de la programación musical es claro al respecto: “Con las restricciones de aforo que tenemos ahora mismo, pueden entrar en el local 30 personas en mesas de cuatro. Si pusiéramos un escenario tendríamos que quitar tres mesas, 12 clientes menos que no harían rentable abrir”.

Pese a ello siguen prometiendo buena música y el gran ambiente de siempre, en las pantallas del local pondrán conciertos grabados para intentar que no se pierda el aura clásica del local que lleva 30 años en el emplazamiento de calle Tejón y Rodríguez.

La apertura, sin embargo, no se da en las condiciones que a Lorenzo le hubiesen gustado. “Hemos decidido reabrir porque no había otra opción: era o perder dinero o perder más dinero todavía”. Afirma Lorenzo que desde las administraciones no les están dejando espacio a trabajar de una manera que sea rentable, “sólo nos dicen que pidamos préstamos para seguir pagando los gastos y que no pare la rueda, pero las medidas restrictivas no me permiten abrir y generar ingresos. Tengo una deuda más grande que cualquiera que haya tenido en los últimos 30 años”.

Por eso, la política de precios va a ser distinta en la sala de Tejón y Rodríguez. Se han abonado a las reservas de mesa y van a exigir entrada con una consumición y que en el interior se consuman mínimo dos bebidas. “No es lo que me gustaría hacer pero es la única posibilidad que veo para que me cuadren los números”, afirma Baz.

De momento, espera una buena acogida, “en las redes sociales la respuesta está siendo muy positiva, es verdad que son treinta personas las que podemos tener en el interior y 30 fans en la ciudad sí que tenemos”, dice Lorenzo, que afirma que no han abierto antes porque no cree que las condiciones sean propensas para abrir. “Hemos abierto a la desesperada, con el horario restringido, sin barra, con mascarillas, sin música en vivo... La cosa es muy complicada, pero estábamos ya con la soga al cuello”.

Pese a ello se queja Lorenzo de que el margen horario es muy pequeño, con las terrazas abiertas hasta la 1:00 “aunque no se puedan pedir más a las 0:00” y las discotecas hasta las 2, el margen de tiempo en exclusividad “es muy pequeño”. Se queja Baz de su público, al final, pide un horario nocturno, “las autoridades nos dicen que podemos abrir a las 3, sí, ¿pero para qué quiero abrir a las 3 si no va a ir nadie?”. De ahí que abra de 18:00 a 2:00 los fines de semana y de 20:00 a 2:00 los días de diario, un horario que espera se adapte a la demanda de su público.

En ese sentido, espera también que en el caso de implantarse la necesidad de presentar el certificado Covid en la puerta para entrar al interior de los bares, sea porque llega acompañado de la eliminación de las restricciones: “Si creo un espacio seguro en el interior, no tiene sentido que tenga que cerrar a las 2:00 o que sólo pueda entrar el 30% del aforo. Además de que sólo se va a pedir el certificado Covid en las discotecas, llevamos 16 meses siendo el objetivo de todos los males del Covid cuando no hemos existido”, denuncia Lorenzo.

No es la mejor forma de abrir, ni la que Lorenzo hubiese deseado, por eso espera poder dar cabida a pequeños duetos en un futuro que amenicen con música en directo a los clientes del local. Pese a que arranca sin música en directo, con un aforo reducídisimo y que no se va a volver bailar; la noticia es la misma: el ZZ Pub vuelve a abrir sus puertas.