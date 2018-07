"Estoy ahora en pleno proceso de investigación, de ver adónde va mi alma"

-¿cómo surgió Ole lorelei?

-Este disco surge de una colaboración con Alonso Díaz Carmona, que es el líder de la banda Napoleón Solo, y surge de una admiración mutua y de una amistad entre amigos y que en un momento dado decidimos compartir un proyecto en común que nace con la canción Ya no solo te veo a ti, que fue el single. Y bueno, nos gustó mucho al principio, en el primer contacto que tuvimos, o sea cuando Alonso me la enseñó, que es el compositor, el productor, pues me encantó el sonido. No tenía letra ni nada, solo era la música, pero me sentía muy atraída por lo que se adivinaba ahí, entonces decidimos seguir investigando por ahí y destripar un poco todo ese sonido y salió el disco.

En un fandango de un minuto puedes contar una historia que en una canción pop te lleva cuatro"

-¿Cómo está siendo el trabajar con Napoleón Solo?

-Pues lo estoy disfrutando muchísimo. A mí me gusta trabajar mucho en equipo porque prefiero siempre trabajar en equipo que sola, sobre todo cuando es con gente a la que admiras, gente que su criterio para ti es importante y tal, pues es fantástico trabajar en equipo. Y estoy encantada, me lo paso muy bien, es una banda de músicos a cual mejor y también viene con nosotros Lorena Álvarez como corista, que es una artista asturiana que si no la conoces búscala que te va a gustar. Está siendo una experiencia genial, la verdad.

-Su padre ya colaboró con grupos de rock en los 90. ¿Es esta herencia lo que le impulsa a trabajar con otras bandas?

-Lo hago de forma natural. Las cosas si salen forzadas no te sirven. En Granada hay una escena musical muy ambientada y muchos grupos muy interesantes, contando desde los maestros, Planetas, Lagartija Nick, 091; hasta todos los grupos nuevos, Pájaro Jack, Aurora, Napoleón Solo, Hora Zulú... Es que hay mucha variedad musical, y entonces, pues bueno, yo tengo mi vertiente y mi cultura flamenca y luego pues tengo muchos amigos rockeros que me inspiran y me enseñan otras cosas que yo no sé y de forma natural pues me voy metiendo en este tipo de proyectos.

-Ole lorelei tiene sonidos muy distintos, pero el flamenco siempre está ahí. ¿Por qué cree que el género casa tan bien con otros estilos musicales?

-Yo creo que es porque es una cultura tan rica en valores y tan llena de verdad que nunca falla. Entonces cuando descubres algo como el flamenco y llegas a entenderlo te enamora y no puedes ya prácticamente vivir sin él. Lo que me ha pasado a mí. Bueno, ya he nacido con ello, pero hay mucha gente que me lo han contado y les ha pasado así. El flamenco ofrece muchísimas posibilidades. Toda la literatura popular del flamenco, las letras del flamenco son tan ricas en contenidos, cuenta con eso que es la inmediatez, en un fandango de un minuto puedes contar una historia que a lo mejor una canción pop te lleva cuatro o cinco minutos. Directamente te llega al corazón, antes lo hablaba con mi amigo Jorge, que bueno, escuchando a Manolo Caracol, las letras puedes sentirte comprendido, identificado. Además, como tiene esa pasión... es todo como muy exagerado pero al mismo tiempo muy verdad, ¿no? El flamenco te puede llevar donde quieras tú.

-También colaboró hace poco con Marina Carmona en el proyecto #GitanasEnEstereo de la Fundación Secretariado Gitano...

-Todo lo que tenga que ver con apoyar a los derechos humanos que cuenten conmigo siempre, porque creo que el artista se debe a su sociedad y tiene la obligación. Entonces me parecía una oportunidad maravillosa para sumarme y aportar mi granito de arena en defensa de la mujer gitana, que a día de hoy pues sí que sufre una situación bastante difícil. La mujer en general vemos que, bueno, todavía hay mucho machismo y todo esto, pero en concreto la mujer gitana lo tiene muy complicado.

-¿Piensa que el movimiento feminista a veces se olvida de colectivos como la mujer gitana?

-Yo creo que actualmente estamos todas muy concienciadas -y todos, porque también hay muchos chicos que apoyan la igualdad, cada vez más-, y bueno, creo que está habiendo mucha ayuda mutua entre unos y otros y confío en que llegaremos a buen puerto. Lo de la mujer gitana: el Secretariado está haciendo una labor fantástica y, bueno, estamos todos ahí a una. Parece que nos defendemos mucho las unas a las otras y nada más que tienes que ver las redes sociales, que en cuanto una se pronuncia vamos todas en apoyo.

-¿Qué planes tiene de cara al futuro?

-El primer disco era una historia, este era otra, y en el otro que viene -si viene, no sé muy bien todavía lo que haré- pues estoy ahora mismo en pleno proceso de investigación, de ver adónde va mi alma, mi intuición y a ver qué me van pidiendo el cuerpo y la mente.

-¿Cómo es actuar en Málaga viniendo de la escena musical granadina?

-En Málaga también hay. En todas las ciudades hay un ambiente cultural muy potente, y Málaga para mí es muy importante, hay mucho nivel cultural. Entonces tengo una vinculación emocional con Málaga muy especial; tengo aquí a mi hermana y a mi sobrino y Málaga es una plaza a la que respeto muchísimo, una plaza de primera y hay que darlo todo y estar con el corazón en un puño para entregarlo continuamente todo el rato.

-¿Considera que desde el Gobierno se ayuda lo suficiente a esas escenas musicales?

-Sí. Yo creo que cada vez se está apoyando más la cultura underground y la alternativa, y cada vez se están haciendo más cosas. Sí habría que pedir un poco más de ayuda al Gobierno para que invirtiese un poquito más en Cultura, que sería interesante. Todo lo que se invierte en cultura creo que es poco, porque, bueno, la cultura es la libertad y eso que es necesaria para poder entendernos mejor.