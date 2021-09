Una cartografía esencial de Mark Whalen

Tras el órdago lanzado hace unos días con Michelangelo Pistoleto, el CAC Málaga continúa alzando el vuelo internacional con el artista australiano y residente en Los Ángeles Wark Whalen (Sidney, 1982) que presenta hasta el 28 de noviembre en el el centro I am just here, su primera muestra individual en un museo. Comisariada por Patricia Bueno del Río, la exhibición reúne una veintena de obras con el protagonismo excepcional de la escultura en una exploración de los mecanismos que guían la relación de las personas con los objetos que las rodean. Su título, I am just here, remite justamente al reconocimiento del individuo en este contexto y en relación al mundo en el que se ubica. Tal y como propone Whalen, esta relación se establece a partir de los significados que los individuos adjudican a esos objetos, cuestión en la que el artista indaga a menudo con intenciones lúdicas, sin descartar juegos ni recursos propios del humor en la identificación de esos mecanismos, asunto en el que el color representa un papel destacado. Las obras han sido creadas durante el último año por el artista con vistas a esta exposición y llevan además a examen los criterios por los que habitualmente un objeto se considera de naturaleza artística o, por el contrario, se le despoja de esta condición: las figuras de Whalen se disponen sin mucho orden aparente junto a objetos de la vida cotidiana, lo que resulta una cartografía atrevida y mordaz del conocimiento de la realidad a través de sus cosas. Especialmente efectivos son en este sentido los wall reliefs, esculturas bidimensionales que ponen a prueba las ideas elementales sobre la percepción e invitan a establecer esa asignación de significados con una compañera de viaje bien estimulante: la imaginación, una herramienta bien oportuna cuando los objetos adquieren la forma de obstáculos.

“El proceso de creación de estas piezas durante el último año me ha dado una salida para expresar la gama de altibajos físicos, mentales y emocionales que todos hemos experimentado a nuestra manera, juntos y solos” explicó al respecto Mark Whalen. "El proceso creativo del artista comienza con un lápiz y papel, ya que mantiene un flujo continuo de notas garabateadas, que a menudo son guardadas durante meses o incluso años antes de volver a retomarlas", explicaron desde el CAC. Luego el artista utiliza esos pensamientos escritos iniciales y adapta los conceptos que aún son relevantes e interesantes para llevarlos a cabo en dibujos. Estos bocetos se adaptan a renders digitales y se imprimen desde impresoras 3D en su estudio de Los Ángeles. A menudo se produce un proceso de prueba y error para conseguir que cada pieza tenga el tamaño perfecto, una vez conseguida la proporción adecuada, estas maquetas se funden luego en aluminio. Por último, la piezas que resultan finales de este proceso se pintan en los característicos tonos intensos y saturados, con acabados mate y cromados.

Las obras de Whalen revelan su característico estilo, al que para esta ocasión, ha incorporado nuevos procesos como el juego con objetos icónicos y nostálgicos, el lenguaje corporal y la ilusión con el objetivo de enfatizar diversas emociones empleando el aluminio y el poliuretano como materiales. Sus esculturas se revelan así como una acumulación de conflictos, acertijos y preguntas curiosas sobre la vida y el más allá. Sus piezas suponen una síntesis de reflexión que oscila entre lo perturbador y el planteamiento de enigmas divertidos a los que invita al espectador a descubrir por sí mismo. Sus piezas representan seres de género fluido, con gestos sugerentes, que remiten al kitsch con pinceladas retro futurista. Las cabezas y manos que representan sus personajes están cargados de gestos con gran expresividad como la risa, la sorpresa, el cinismo o la indolencia.

En I am just here destaca un grupo de esculturas de estructuras totémicas como group session, donde varias cabezas apiladas una encima de otra creando un torre algo inclinada. About balance hace alusión a un gesto de burla infantil donde los carrillos son desinflados con los dedos índices, mientras que en out lookers dos bustos uno encima de otro con los ojos tapados por dos guantes simulando dos manos. En 3 half hitches, tres cabezas boca abajo una encima de otra realizan la acción de fumar un puro con lo que parecen ser salchichas. La realidad sale puesta a prueba y el resultado es tan inspirador como divertido.