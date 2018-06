Sobre el cambio: "Poner todo boca abajo no es bueno para la cultura"

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, aseguró ayer que por que cambie un gobierno "no tiene que cambiar todo", ya que lo importante es la profesionalidad de los equipos, y ha considerado que "poner todo boca abajo no es bueno para la cultura". Guirao, que tomó el jueves posesión de su cargo en sustitución de Màxim Huerta, agradeció a su antecesor, "que ha debido vivir una situación muy dura", su "generosidad" y adelantó que tendrá Secretario de Estado de Deporte pero no de Cultura.

Tras reunirse ayer con los sindicatos, el ministro no ha decidido aún si seguirá adelante la fusión del Teatro de la Zarzuela y del Real y su plan es o bien derogarla si la semana que viene no le convencen las explicaciones de los titulares de los coliseos o bien "atrasarla" para que no entre en vigor con los Presupuestos Generales del Estado. Sobre el requerimiento que ha hecho su departamento a la SGAE ante la votación de sus estatutos el próximo día 21, precisó que "hablar de intervención es un poco precipitado" pero avisó de que Cultura estará "vigilante" para que "las cosas se hagan bien".

Animalista convencido, aún no tiene "ningún plan para la tauromaquia", aunque vive "una contradicción gorda" entre su amor por los animales y "una tradición que hay que respetar", y, en cualquier caso, esa será una cuestión que abordará buscando el consenso.