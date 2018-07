"Bajo ningún concepto es una falta de consideración al festival"

-¿Málaga podía haber pujado para ser sede de la ceremonia de los Goya? ¿Por qué no lo ha hecho?

-Hasta el momento la Academia no había abierto la itinerancia de estos premios. Recuerde que la última y única vez fue en el año 2000, hace 18 años, cuando se celebraron en Barcelona. Ahora ya es una realidad y, por lo tanto, esto nos abre posibilidades futuras en este sentido.

-¿Podría suponer esto (que se salgan fuera después de 19 años y sea Sevilla la ciudad acogedora) una falta de consideración al Festival de Málaga?

-Bajo ningún concepto. El Festival es un gran proyecto que alcanza todo el año, con un enorme prestigio internacional, un gran desarrollo futuro y una más que demostrada utilidad para el sector audiovisual español en la difusión y venta internacional de nuestro cine. No olvide que el mercado oficial del cine español está en Málaga, y se celebra aquí avalado por las instituciones públicas más importantes de nuestro país. Esta consideración y apoyo es algo que me ratificaba el propio director de la Academia, Mariano Barroso, con el que hablé a inicios de esta misma semana. Por lo tanto, condicionar nuestra realidad a la coincidencia o no con un evento de otra institución sería un error de apreciación y una valoración que se aparta de la realidad.

-¿No sería lógico que se celebraran en la ciudad donde más se apuesta por el cine español?

-Sería bueno que esto ocurriera y, por lo que ya se ha expresado desde el Ayuntamiento y de manera especial por nuestro alcalde, se hablará con la Academia para intentar hacerlo posible. Tenemos en estudio con esta institución otros proyectos conjuntos, pero ampliaremos estas conversaciones para buscar en un mismo año la coincidencia en Málaga de los Goya con nuestro Festival, que, le insisto, es un proyecto de referencia para el cine español e iberoamericano.

-¿Qué opina de la descentralización de esta ceremonia? ¿Qué puede suponer para la ciudad acogedora?

-Ya he manifestado en otras ocasiones que lo verdaderamente importante es que se abra la itinerancia de estos premios, su descentralización. Es bueno que la entrega de los Goya alcance al máximo de ciudades en España, allá donde haya festivales grandes, medianos o pequeños, y en general a cualquier ciudad donde haya afición al cine español y deseos de aplaudir a quienes forman parte del sector. Y además de este valor intangible que la cultura siempre aporta, este evento también debería suponer inversión económica y difusión mediática para la ciudad que los acoja.

-¿Dónde se haría dicha ceremonia en Málaga, tenemos un lugar adecuado para ello?

-Los requerimientos de aforo son elevados, por lo que, aunque tendríamos que estudiarlo con más detalle, en estos momentos solo podrían celebrarse en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena o quizás en el Palacio de Ferias. De nuevo, esto pone de manifiesto la necesidad de contar en Málaga con un espacio destinado a albergar grandes eventos. Y para eso el Auditorio de la Música sería una muy buena solución.