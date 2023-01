Hipotecarse el alma

Estrenarse escribiendo crítica teatral y hacerlo recogiendo el testigo de Pablo Bujalance, que tanto y tan bien escribió sobre el teatro que se hacía y se veía en Málaga, es toda una responsabilidad. A mi favor juega que en esta ocasión el espectáculo me lo ha puesto muy fácil, y es que El Verdugo que tiene El Espejo Negro sobre las tablas del Teatro del Soho Caixabank es una delicia que se recomienda disfrutar.

El verdugo **** Teatro del Soho Caixabank. Compañía: El Espejo Negro. Dirección y adaptación: Ángel Calvente. Guión: Luís García Berlanga y Rafael Azcona. Elenco: Susana Almahano, Laín Calvente, Carlos Cuadros, José Vera Nicart. Producción: Co-producción de El Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank.

De entrada, el espectáculo nos abre la puerta a una España anterior, y nos la muestra como un escaparate donde rescatar lo que fuimos para compararlo con lo que somos. Y es que en la película de 1963 se reflejaron los entresijos de una España que tenía que dejar de ser “aquella España” para evolucionar hacia una sociedad más justa. Sesenta años después estamos en el buen camino, aunque todavía queda mucho por andar.

El Verdugo nos cuenta la historia de José Luis, el empleado de una funeraria que desea emigrar a Alemania, pero las circunstancias lo obligan a casarse con la hija de un verdugo profesional. Amadeo, que tiene su jubilación a pocos meses, convence a su yerno para que herede el puesto de verdugo que él va a dejar vacante, para así poder mantener la vivienda del estado.

La adaptación de El Espejo Negro tiene tintes de gran homenaje a la considerada como una de las mejores películas de la historia del cine español. Ángel Calvente ha sabido mantener la atmósfera de la obra original quitando aquello que no necesitaba y añadiendo escenas de su propia cosecha. Es de agradecer que haya pintado la puesta en escena con los colores con los que la compañía inunda su peculiar y fascinante imaginario. El montaje consigue hacernos ver lo universal de la situación que se nos presenta, porque José Luís, podríamos ser cualquiera de nosotros; un personaje forzado, por la situación que le rodea, a renunciar a su sueño y a vivir con un trabajo que odia para mantener la estabilidad de su familia. Y es que la adaptación de Calvente indaga con humor en la necesidad impuesta de seguir el ritmo en una estructura de vida social que tenemos grabada a fuego desde que somos pequeños y que se basa en: Estudia, trabaja, cásate, compra la casa, el coche, ten un hijo y vive sin hacer ruido hasta que te jubiles.

La puesta en escena tiene el sello inequívoco con el que llevan más de treinta años haciéndonos disfrutar; humor negro y ácido para hacernos ver que matar en nombre del estado es solo un oficio más, una interesante crítica a la pena capital. Nos presentan una escenografía expresionista y versátil que, combinada con unas acertadísimas proyecciones, te lleva por multitud de espacios diferentes. Merece resaltarse la precisión del elenco a la hora de mover todos los elementos y convertir el entramado escenográfico en unas ágiles transiciones. Susana, Laín, Carlos y José, están sobresalientes y te hacen sentir que las marionetas están vivas. Me gustaría resaltar la acertada reinterpretación de Carmen que Susana ejecuta a la perfección, convirtiéndose en un elemento mucho más cómico y necesario que en la obra original. La iluminación y el espacio sonoro son impecables, colocándote siempre en el lugar adecuado y sorprendiéndote cuando tienen que hacerlo. La dirección de Calvente te lleva en volandas hacia donde quiere. No deja nada al azar.

Consigue emocionarte y divertirte usando todos los elementos que el arte teatral le ofrece, y lo acompaña con una belleza plástica marca de la casa. Todas las decisiones de dirección juegan a favor del espectáculo. El resultado es un producto redondo que te hace muy fácil disfrutar de lo que ocurre en el escenario.

La obra cinematográfica cumple sesenta años y no se le ha podido rendir un mejor homenaje. El Espejo Negro recoge y expone con respeto y descaro lo que plantearon los maestros Berlanga y Azcona; y aunque hemos evolucionado socialmente, el ser individual sigue teniendo una serie de necesidades que como sociedad no hemos sabido solucionar. La principal conclusión que arroja la obra de El Espejo Negro es que la renuncia como forma de vida no ha pasado de moda. Estamos dispuestos a hipotecarnos el alma a cambio de cierta estabilidad.