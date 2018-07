El escenario Mondosonoro de Oh See! se dedicará a bandas locales

Oh See! Fest y la publicación Mondosonoro unen fuerzas para impulsar a bandas malagueñas de la escena independiente. Así, uno de los escenarios del festival que se celebra el próximo 15 de septiembre se dedicará a los grupos con sello local. Desde Vélez-Málaga llegan Break The Scene, un powertrío malagueño que despegan entre la escena grunge y el juego de voces femeninas en sus temas. Glaciar propondrán un directo potente y divertido donde la magia y la ambientación de sus canciones atraparán a los festivaleros. Desde Pizarra llegan los sonidos de Scandinavia, una formación influenciada por el indie español de los 90. Arista Fiera darán la nota pop al escenario Mondosonoro con reminiscencias del shoegaze donde cobran protagonismo la presencia de sintetizadores y efectos de guitarra. Y cerrarán el escenario el binomio Ten Shots and K.O. quienes representarán el rock grunge malagueño.

Las bandas locales compartirán cartel junto a los confirmados Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, Coque Malla, Carlos Sadness, ElyElla, Amatria y Nixon. Para evitar interferencias, el escenario Mondosonoro no será simultáneo al escenario principal, por lo que el público podrá descubrir nuevos sonidos que han nacido en el seno de la Costa del Sol.