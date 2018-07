Los estrenos de hoy; literatura y diversión

Aterriza en las salas de cine de Málaga una cartelera la mar de variada. Hoy viernes se estrena la tercera entrega de Hotel Transilvania. Esa loca familia abandona el hotel u se embarca en un crucero de lujo para monstruos, con el fin de que Drac, el dueño del hotel, se de unas vacaciones. Pero todo da un giro de tuecas cuando se enamora de la capitana del barco, Ericka, quien esconde un poderoso secreto. Esta película, dirigida por producida por Genndy Tartakovsky (con obras a sus espaldas como El laboratorio de Dexter o Samurai Jack) bajo el paraguas del estudio Sony Pictures Animation. Su primera película se estrenó en 2012.

Por otro lado tenemos drama, con Mary Shelley. Dirigida por Haifaa Al-Mansour, y aclamada por la crítica, trata de la vida de la autora del clásico Frankenstein. En un Londres del siglo XVIII y criada por filósofo de renombre, Mary (Elle Fanning) está dispuesta a dejar huella en el mundo. Brillante y soñadora conoce al poeta Percy Shelley (Douglas Booth) con el que empezara una aventura amorosa marcada por la pasión y la tragedia, algo que transformará a Mary y la impulsará a escribir su obra maestra gótica.

Sigue con una de acción, Skyscraper. La Roca, o Dwayne The Rock Johnson (Will Sawyer), protagoniza a un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, se encarga ahora de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante su último trabajo en China se da cuenta que le tienden una trampa. Perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia.

Por último, una película española. El mejor verano de mi vida, protagonizado por Leo Harlem, Toni Acosta, y dirigida por Dani de la Orden. La crisis de pareja y las deudas no son excusa para una promesa; las vacaciones con su hijo Nico por sacar sobresaliente. Estarán en todos los cines con excepción de esta última.