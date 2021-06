Espejos de Adriana Torres

La exposición Inside-Out que la artista Adriana Torres (Sevilla, 1969) inauguró el pasado viernes en la Galería Javier Marín (C/ Duquesa de Parcent, en Málaga) presenta dos secciones bien reconocibles y autónomas, con obras en ambos casos realizadas en los dos últimos años: en Mirrors, Torres presenta una serie de retratos, todos ellos femeninos, realizados al óleo sobre espejos de inspiración propia de anticuario. Las mujeres que aquí comparecen se muestran con sus móviles con la clara intención gestual de hacerse un selfie; y, al tratarse de espejos, el visitante queda incorporado a la obra de manera inmediata. Sólo uno de estos personajes se hace visible sin un móvil en la composición: la propia Adriana Torres, que hace acto de presencia en un autorretrato en cuya mano, en lugar de un móvil, sostiene un pincel, en una clara (y aplastante) declaración de intenciones. Torres combina lenguajes netamente urbanos con registros de salón decimonónico en un juego repleto de ironía que invita a reflexionar sobre la impostura de las identidades contemporáneas: la artista hace valer su manifiesta admiración por Louise Bourgeois al proponer una mirada a las esencias por encima de los valores sociales impuestos desde el mutuo (re)conocimiento, en el mismo tránsito que entraña pasar del artificio al arte. En la serie Roots of dreams la imagen femenina vuelve a cobrar protagonismo, aunque esta vez desde el dibujo, en una disposición cercana la ilustración: las figuras, ahora durmientes, acogen corazones de los que brotan ramas arbóreas, en una poética de profundo calado orgánico deudora, de nuevo, de Louise Bourgeois y completada con una escultura instalada en el techo y creada expresamente para esta muestra que reproduce la conmovedora nostalgia del abrazo. La visita completa a la exposición, que permanecerá abierta en la Galería Javier Marín hasta finales de septiembre, se traduce así en un periplo fiel a su título: se trata de volver al interior particular para, a partir de ahí, proyectar una identidad fidedigna, no en venta.

Aunque su obra ha ganado ya algunos vínculos con Málaga (con piezas presentes en la colección del CAC y en algunas exposiciones colectivas organizadas por el centro), Inside-Out es la primera exposición individual de Adriana Torres en la ciudad y constituye, por tanto, una carta de presentación de primer orden para el acceso al singular universo de esta artista, objeto de una creciente atención nacional e internacional con un más que notable recorrido expositivo ya en su haber. Afirma en un texto para el catálogo de Inside-Out el crítico Fernando Castro Flórez: “En toda la estética de Adriana Torres hay una extraordinaria mezcla de honestidad y delicadeza, como en esa mujer dormida que agarra el corazón en sus manos sin oprimirlo, permitiendo que los latidos sigan transmitiéndonos esperanza”, en referencia a Roots of dreams, la serie que, en palabras de la propia Adriana Torres, “habla de nuestro verdadero yo, de cuando estamos solos, en silencio, de cuando nuestro corazón se expande al darle sitio de reflexión, de calma y de sincera verdad”. Si el espejo es una interrogación del alma, aquí tiene el visitante la ocasión idónea para explorar su propia identidad a través del arte.