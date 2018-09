El festival 'Oh, See!' ha vendido ya el 90% de sus localidades

El festival malagueño Oh, See! ha vendido ya más de 6.000 entradas (el 90 por ciento del total) para su primera edición, a una semana de abrir sus puertas el próximo 15 de septiembre en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga. "La acogida del festival por parte del público malagueño ha sido estupenda, a menos de una semana del festival se han vendido entorno al 90% del aforo", explicó ayer el director del evento, Antonio Martínez.

Entre el total de localidades vendidas se han agotado las entradas para la iniciativa Oh, Kids!, destinada a que los más pequeños de cuatro a doce años puedan vivir su primer festival de música con talleres especiales, merienda y cena, mientras que sus padres disfrutan de los conciertos de los escenarios principales. El director gerente de Málaga Deporte y Eventos, Luis Verde, afirmó que "la ciudad de Málaga se siente satisfecha de ser sede de acontecimiento musical de primer orden como el festival Oh, See!, del que podrá disfrutar la ciudadanía con actuaciones de importantes grupos y solistas españoles y malagueños".

Estos artistas se repartirán entre dos escenarios, siendo el de Cervezas Alhambra en el que actúen Los Planetas, la banda nacional más aclamada del indie español desde hace 25 años, que estarán acompañados de Iván Ferreiro, Sidonie, La Casa Azul, Coque Malla, Elyella, Carlos Sadness, Amatria y Nixon. Por otro lado, el escenario Mondosonoro estará dedicado a bandas de la provincia de Málaga, en el que participarán Break The Scene (Vélez-Málaga), Glaciar (Málaga), Scandinavia (Pizarra), Ten Shots and K.O. (Torremolinos) y Arista Fiera (Málaga). El festival, que transcurrirá de las 14:00 a las 02:00, contará además con una amplia zona para relajarse, una selección de camiones de comida, ocio y puestos que complementan a los conciertos, con un total de 7.000 personas. Las últimas 500 entradas del festival están disponible a 34 euros.