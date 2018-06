El festival Torre del Cante vive otra noche fiel al arte puro

Unos 45 años de historia le avalan. Se trata del Festival Torre del Cante, uno de los decanos del flamenco de Andalucía. En esta edición, Alhaurín de la Torre ha acogido un cartel donde se han fusionado a la perfección la veteranía y la juventud de cinco grandes cantaores, un bailaor y cinco artistas a la guitarra. Este evento, en palabras del primer teniente alcalde y co-presentador del festival, Manuel López, es una de las citas más esperadas del panorama del flamenco de Andalucía que un año más, cuenta con un cartel de lujo. A nivel personal, presentarlo le genera "un especial cariño porque desde bien pequeño ha vivido la evolución del festival" y como recalcó "es un orgullo poder conducirlo sobre el escenario".

Además, López recordó que a lo largo de estos 45 años han sido muchos momentos buenos y no tan buenos los que han acompañado al festival pero desde hace unos años ha recobrado fuerzas y no ha dejado de crecer, y más aún desde que se trasladó hasta la Finca el Portón convirtiéndose en parte del "ADN de Alhaurín de la Torre". Así, no se puede olvidar el trasfondo cultural e histórico que conlleva este evento.

Como viene haciendo desde hace 1974, el flamencólogo y periodista Gonzalo Rojo también presentó este festival. Varios años han venido llenos de anécdotas y momentos emotivos como el reencuentro con grandes figuras año tras año. Además, Rojo ha puesto en valor el equilibrio de artistas veteranos y jóvenes que se están adentrando en el mundo del flamenco. Rojo también ha recordado que el objetivo final de este festival no es otro que mantener vivo el flamenco "que es parte de nuestra historia y de nuestra cultura" y deseó que el Torre del Cante siga vivo, al menos, durante 45 años más.

El alcalde, Joaquín Villanova, que disfrutó de las casi seis horas de flamenco del festival, destacó que tanto los artistas como el marco incomparable que supone la Finca de El Portón han conseguido que haya sido todo un éxito. Asimismo, defendió que Alhaurín de la Torre está a la cabeza del flamenco y deben ser las instituciones públicas las que velen por proteger la historia y cultura".