Un inconformista al compás

Para ser compositor hay que estar un poco loco, como decía Miguel Rivera en Coco. Hay que saber escuchar las intenciones y tener algo de magia. Pero a Christophe Beck eso no le importa.

El murmullo en el Salón Rossile del Teatro Cervantes llena la habitación en una sala de sillas aterciopeladas y elegantes. Parejas, hombres de cabellos teñidos por la experiencia, un joven con gafas de pasta dormido contra la pared. Unos rizos pelirrojos con unos ojos que cautivan al mundo no puede evitar estar atenta, pese a que todavía es tan pequeña que no va a la escuela. Todos estamos envueltos bajo ese techo lleno de marcos barrocos en tono dorado antiguo que le da un toque más de solemnidad ante la cotidianidad de la charla.

"Sería un fallo hacer la música más femenina porque la protagonista sea una mujer"

Nunca fue un buen estudiante, traduce Isabel Vázquez, la presentadora, pero siempre tuvo buen oído. "Así suplía esa manera de memorizar los apuntes". Beck, entre risas, confiesa que fue una maestra la que se dio cuenta de su "peculiaridad" y le instó a analizar canciones, melodías y después letras. Sin embargo, fue su abuelo quién le enseñó a tocar el piano.

Se toca las gafas y sonríe; "No espero a la inspiración, la trabajo". Y mientras mueve las manos, siempre gesticulando hacia delante, avanzar. Avanzar o estancarse.

Recorremos en este encuentro del Movie Score Málaga (Mosma) su trayectoria profesional, desde su primer premio en una competición de música hasta sus primeros trabajos, pasando por maestros que le marcaron con intensidad hasta reflexionar sobre el género de las obras.

"En la composición no existe diferencias de género, sino la intencionalidad de la película. Contamos historias." matiza Christopher Beck, que interrumpe a la presentadora tras hablar de Sisters. "Sería un fallo como compositor hacer la música más femenina porque las protagonistas son mujeres. Cada una tiene su peculiaridad".

La charla se centró (casi) inevitablemente en esa serie que marcó un hit en televisión; Buffy cazavampiros, una de las obras más nostálgicas. Se marchó a las pocas temporadas. "Fue difícil", reconocía, "en los 90 no era lo mismo ser compositor de televsión que de cine. Quería hacer otras cosas y para ello tenía que renunciar a hacer televisión" . Aprendió de aquella época la importancia de renovarse.

Es fácil reconocer a un artista por una gran obra. Este compositor de pelo canoso y sonrisa torcida es responsable de dar vida a Frozen, pero también Esperando a Superman, un documental que trata sobre el fracaso escolar en América. "No es tanto centrarse en sí es historia con una artista grande, lo que hacemos es contar historias más allá del género. Ant Man es una historia familiar, los fuegos artificiales son secundarios ", explica.

Cuando la periodista ,que habla a toda velocidad, traduce después de hablar un poco con él, se llena toda la sala de esa química natural entre ellos. Las paredes azules se vuelven un poco más cálidas y, sin darnos cuenta, nos hace partícipes de su conversación.

A sus espaldas no sólo lleva Frozen, también Paperman (Disney) y Lou, lo último de Pixar. "Es distinto", se ríe, los ojos le brillan. "Son muy nerds, muy entusiastas en lo suyo. La dinámica de trabajo es diferente". Confiesa una anécdota que no puede evitar dejar en el cajón: "Durante un mes me preguntaron si había compuesto "Let it go", dice entre risas de tan solo recordarlo.

El compositor respondió a una última pregunta acerca de Lou, la obraque visibiliza la problemática del bullying; "Es bastante importante", su cara se ensombrece. "Tengo dos hijos...Tuve un incidente de cyberbullying en el colegio de mis hijos. Así que estoy muy concienciado sobre ello." Me confiesa debajo de las luces blancas del escenario. "Cuando pienso sobre el problema del bullying tan solo puedo pensar cómo puedo expresarlo en la manera que los personajes lo sienten en la forma que mi director pueda apreciarlo. Al final no lo pienso de esa forma, pero me alegro que otras personas lo hagan".