Kriptie's abre en Málaga la primera galería digital de arte NFT en España

Que lo del arte NFT no es una obra quedó claro hace unas meses cuando Christie's subastó el pasado 11 de marzo un collage de imágenes digitales titulado Todos los días: los primeros 5.000 días y creado por un diseñador gráfico llamado Beeple por 69 millones de dólares. Sonaron entonces voces de alarma que alertaban de la posibilidad de que el criptoarte vapuleara los cimientos no sólo del mercado del arte, sino, por extensión, de todo el mundo financiero (la obra de Beeple continuó multiplicando su cotización ampliamente tras la subasta). Y lo cierto es que las posibilidades en este sentido no han dejado de crecer. Obras como las de Beeple se inscriben en lo que dentro del criptolenguaje se conoce como token no fungible, NFT en sus siglas en inglés. El término token define a cualquier elemento virtual al que se le pueda asignar un valor monetario; y los token se dividen a su vez entre los fungibles, útiles para realizar compras y operaciones comerciales; y los no fungibles o NFT, cuyo valor estriba, precisamente, en su singularidad radical, lo que resulta altamente interesante en lo que se refiere a la creación artística. Tal y como explican desde la consultora malagueña Kriptie's, especializada en criptoarte y de reciente creación, los NFT son "activos digitales que gracias a la tecnología digital cadena de bloque (blockchain) quedan registrados como únicos, irreplicables y cuyo historial de transacciones puede ser seguido durante el origen de la obra". Es decir, hablamos de un arte que no se puede tener ni admirar más allá de la dimensión digital, no se puede colgar de ninguna pared ni ubicar en parte alguna y se limita en exclusiva a las pantallas de móviles y ordenadores, pero que por la resistencia que ofrece a ser replicado y por las posibilidades creativas que el mismo medio digital permite resulta cada vez más atractivo tanto a artistas como a coleccionistas. Si es cierto que el criptoarte está todavía sujeto por su calidad token a variables especulativas, es ahí donde Kriptie´s entra en acción para asesorar tanto a creadores como coleccionistas. Y, en su mayor empeño, la firma ha dado un paso de gigante creando la primera galería digital de arte NFT en España.

La consultora confirma a los coleccionistas que todos los procesos de adquisición de las obras serán "fáciles y seguros"

En su galería, Kriptie's presenta de momento obras de siete artistas andaluces (DMNT, Fer Gómez, Juan Esteban, Fernando Carmona, Luis Muñoz, Samu Zaragoza y Alejandro Domínguez), aunque desde la firma indican que el proceso se selección sigue abierto y que el objetivo es reunir obras de al menos quince artistas en los próximos meses. Pueden participar en esta convocatoria "tanto fotógrafos o creativos audiovisuales que quieran tokenizar y comercializar su obra; como dibujantes, ilustradores, diseñadores o infografistas -2D como 3D- que quieran explorar sus disciplinas artísticas; además de artistas noveles, digitales o tradicionales que estén interesados en dar el salto al criptoarte". En cuanto a los coleccionistas, desde la consultora afirman que los procesos de adquisición de las obras a través de la plataforma desarrollada por Kriptie's "serán fáciles y seguros".

Es más, la firma malagueña lanzó hace unos meses el manifiesto Tokenizando, "un movimiento sociocultural sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la puesta en valor de la innovación artístico-cultural en torno a la digitalización y el entorno NFT". La aplicación de la tecnología blockchain a la garantía de la autoría y propiedad "ha abierto nuevas posibilidades a un mercado de arte cada día más globalizado que necesitan de la implicación del sector privado y el apoyo de las administraciones públicas. En este sentido, la adhesión al manifiesto es gratuita y está abierta a cualquier particular, empresa e institución pública o privada, que quieran promover la creación de planes específicos que mantengan, fortalezcan y consoliden desde un enfoque integrado, las necesidades y oportunidades de las industrias culturales y creativas", señalan desde Kriptie's al respecto.