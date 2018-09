Los malos y los peores

La ficha 'ESCUADRÓN SUICIDA, 3: VILLANOS' John Strander.ECC. 280 páginas. 28.50 euros.

La recuperación del Escuadrón Suicida de John Ostrander y Luke McDonnell es un sueño hecho realidad para los amantes del género de superhéroes. A primera vista, estos tebeos no poseen la espectacularidad de muchas de las series de su época, pero basta comenzar a leerlos para quedarse enganchado. La fórmula se basa en unos guiones excelentes, en los que destaca la construcción de personajes y lo imprevisible de los giros argumentales, y unos dibujos funcionales, al servicio de la narración, con los que McDonnell se diferencia de la tendencia que comenzaba a imponerse en aquellos años (y que tuvo su máxima expresión en esa colección de pin-ups que eran las páginas de Todd McFarlane, Jim Lee y compañía). Escuadrón Suicida está protagonizado por personajes poco conocidos, con los que los autores pueden jugar a su antojo, villanos reconvertidos en agentes del gobierno estadounidense y obligados a llevar a cabo misiones secretas para las que se necesitan pocos escrúpulos, de modo que la dinámica narrativa tiene un punto de originalidad que se agradece. No era la primera vez que una cabecera estaba centrada en los chicos malos, pero los planteamientos resultaron tan exitosos que puede afirmarse que este es el comienzo de un subgénero. En su estela, se sitúan títulos posteriores como Thunderbolts o Secret Six, por citar dos de los más celebrados.

Villanos es el tercer tomo de la reedición emprendida por ECC, tras Prueba de fuego y La odisea de Nightshade, y van aquí recogidos los números 17 a 25 de Suicide Squad (1988-89). En ellos, se ahonda en los conflictos que caracterizan las relaciones entre los problemáticos miembros del grupo (dirigidos con mano dura por uno de los personajes estrellas de la serie, Amanda Waller), al tiempo que se sigue tensando la línea moral en el seno de una iniciativa gubernamental tan útil como reprobable. Divertida, fascinante, sorprendente, Escuadrón Suicida es de las series de la DC que mejor han envejecido.