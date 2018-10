Museo presente, ciudad futura

Aunque fue una jornada lluviosa, aquel 27 de octubre de 2003 invitaba al optimismo; pero ni siquiera la concurrida inauguración que presidieron los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, permitía sospechar hasta qué punto la puesta en marcha del Museo Picasso iba a afectar la vida cultural, social y económica de la ciudad en la que el pintor había venido al mundo el 25 de octubre de 1881. Por una vez quedó claro que Málaga tenía en Picasso la llave para una transformación perseguida durante décadas que habría de imprimirse en su misma identidad urbana: la marca Málaga, Ciudad de los Museos, convertida hoy en marchamo de excelencia y argumento turístico de primer orden, acababa de echar a andar.

Christine Ruiz-Picasso, la nuera del pintor y propietaria junto a su hijo, Bernard Ruiz-Picasso, de las 155 obras del artista que completaron entonces la primera colección del museo, afirmó que con la inauguración quedaba cumplido un anhelo que el propio Pablo Picasso le había confiado de manera discreta: la creación de un museo con su nombre en su ciudad natal había sido una quimera imposible durante el franquismo, y aún tuvieron que transcurrir otros muchos años tras la Transición para que aquel deseo encontrara satisfacción. Con una inversión de 66 millones de euros a cargo de la Junta de Andalucía que permitió recuperar el Palacio de Buenavista (antigua sede del Museo de Bellas Artes) en un moderno museo de 8.300 metros cuadrados con todas las instalaciones necesarias, el Museo Picasso vino a cumplir también el sueño de aquella Málaga que tanto tiempo llevaba dormida. Pocas veces un binomio museo/ciudad ha sido tan digno de análisis por su evolución común. Quince años después, la historia es muy distinta para ambos. Aunque la historia apenas haya dado sus primeros pasos.

El museo celebrará su cumpleaños con una jornada de puertas abiertas este sábado 27

Desde aquel 27 de octubre de 2003 hasta el pasado 31 de agosto, el Museo Picasso recibió en sus salas a un total de 6.190.653 personas, lo que lo consolida como el más visitado de Andalucía. La afluencia ha crecido a la par del propio desarrollo del museo, desde las 400.000 personas que acudieron al centro en su primer año hasta las 635.891 que lo hicieron a lo largo de 2017, en una evolución en positivo sin remisión desde 2013. El crecimiento de visitantes se ha traducido, necesariamente, en un crecimiento en cuanto a fondos: la colección del museo cuenta actualmente con 233 obras de Picasso, además de otras 166 cedidas en comodato por la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte; un legado único conformado por óleos, esculturas, dibujos, cerámicas y grabados del creador malagueño.

La exposición permanente de estas obras se ha complementado en estos quince años con la organización de 51 exposiciones temporales que han permitido la llegada de otras 1.100 obras de Picasso a Málaga, además de una larga nómina de artistas imprescindibles como Frank Auerbach, Francis Bacon, Balthus, Maria Blanchard, Louise Bourgeois, Brassaï, Claude Cahun, Robert Capa, Leonora Carrington, Henri Cartier-Bresson, Ramón Casas, Paul Cézanne, Marc Chagall, Gustave Courbet, Leonardo Da Vinci, Edgar Degas, Fortunato Depero, David Douglas Duncan, Jean Dubuffet, El Greco, El Lissitzky, Max Ernst, Federico Fellini, Lucian Freud, Federico Garcia Lorca, Alberto Giacometti, Julio González, Francisco de Goya, George Grosz, Hilma af Klint, Dennis Hopper, Ingres, Ronald B. Kitaj, Paul Klee, Willem de Kooning, František Kupka, Dora Maar, René Magritte, Maruja Mallo, Man Ray, Édouard Manet, Henri Matisse, Lee Miller, Joan Miró, José Moreno Villa, Meret Oppenheim, Joaquín Peinado, Jackson Pollock, Prince, Paula Rego, Renoir, Aleksandr Rodchenko, Otto Dix, Auguste Rodin, Ángeles Santos, Edward Steichen, Sophie Taeuber-Arp, Dorothea Tanning, Joaquín Torres-García, Henri de Toulouse-Lautrec, Remedios Varo, Diego Velázquez, Bill Viola, Andy Warhol o Francisco de Zurbarán, entre otros muchos.

El capítulo de las exposiciones temporales es especialmente significativo de la proyección del Museo Picasso Málaga en un orden internacional. Más allá del propio Picasso, muestras recientes como las dedicadas a Jackson Pollock, la Escuela de Londres y Andy Warhol, así como las que revisaron en ocasiones anteriores la obra de figuras como Giacometti, Hilma af Klint, Louise Bourgeois, Frantisek Kupka, Joaquín Torres-García, Bill Viola y El Lissitzky, además de proyectos colectivos de largo alcance como El factor grotesco y el consagrado a la colección de Pierre y Maria-Gaetana Matisse, han tenido un eco más que relevante dentro y fuera de España. La actual muestra temporal, El sur de Picasso. Referencias andaluzas, no es una excepción en este sentido.

Además, estas exposiciones han permitido al Museo Picasso estrechar relaciones con más de 160 instituciones museísticas y galerías de arte de todo el mundo, como el Museo del Louvre, el Museo Picasso de París, el British Museum, la Tate Modern, la Royal Collection, la Scottish National Gallery of Modern Art de Edimburgo,la Fundación Beyeler de Basilea, el Moderna Museet de Estocolmo, la Kunsthaus de Zúrich, el Irish Museum of Modern Art de Dublín; el Hamburger Kunsthalle de Hamburgo, The Hakone Open-Air Museum en Japón, la Coleción Banco Nacional de México, la National Gallery of Art, Washington, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Museum of Modern Art de Nueva York, el Andy Warhol Museum de Pittsburgh y la Art Gallery of Ontario en Canadá. En España, el Picasso ha compartido proyectos con otras sesenta instituciones como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museu Picasso de Barcelona, el Instituto el Instituto Valenciano de Arte Moderno, la Fundación Telefónica, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de Málaga, el Museo Casa Natal de Pablo Picasso o el Centre Pompidou Málaga, entre otros.

Con 800 actividades culturales celebradas (de conciertos a proyecciones de cine pasando por congresos), 625.000 personas inscritas en sus programas educativos, 51 libros publicados y otros recuentos, el museo soplará las velas este sábado 27 con una jornada de puertas abiertas bajo el lema Un día en el sur de Picasso. Con todo el futuro por delante.