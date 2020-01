Dos nuevos poemarios ven la luz en la histórica Imprenta Sur de Málaga

Flechas contra la luna, del poeta sueco Lasse Söderberg, y Misericordia, del malagueño José Luis González Vera, inauguran la segunda parte de la colección El Castillo del Inglés publicada por la histórica Imprenta Sur de Málaga, donde se imprimieron algunas de las principales obras de la Generación del 27.

Flechas contra la luna (Poemas malagueños) de Lasse Söderberg, reúne los poemas inspirados por Málaga y sus gentes a lo largo de las numerosas visitas a la provincia del poeta, quien colaboró con autores como Heberto Padilla o Blas de Otero en la versión castellana de su obra, ha informado la Diputación malagueña en un comunicado.

Entusiasta de la literatura española, en 1981 estuvo al frente de una iniciativa para un convenio que facilitara el acercamiento entre las culturas sueca y española y coordinó el número especial de la revista Litoral dedicado a la poesía sueca contemporánea, desde lo que ha mantenido una estrecha colaboración con el mundo literario español y con el Centro Generación del 27 de Málaga en particular.

"La generación de Blas de Otero me ha influido, pero más aún la del 27. Me atrajo porque está más ligada a una experiencia concreta que la poesía francesa. Del 27 me han interesado todos en un momento u otro. Parece casi turístico citar a Lorca, pero debo hacerlo, y quizá el que más profundamente influyó en mí sea Cernuda”, señaló Söderberg.

Misericordia, escrito por el profesor y articulista José Luis González Vera, es una colección de poemas que exaltan o reflejan momentos, seres y situaciones cotidianas como el descubrimiento por un mendigo de un viejo álbum de fotos en la basura; meditaciones sobre el acto creativo o la influencia del cine y evocaciones de la infancia o de T.S. Eliot.

La antigua Imprenta Sur, con cuyas máquinas los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre editaron desde 1926 la revista Litoral, publicó los primeros libros de aquellos poetas -Lorca, Alberti, Bergamín, Cernuda o Aleixandre- que conformarían la Generación del 27.