Para un puente de palabras

Pocos como Salvador López Becerra (Málaga, 1957) encarnan el prototipo de escritor viajero. "Debo ser el último que queda", responde cuando se le pregunta por cierta tradición literaria al respecto. Y añade: "Hoy hay gente que escribe sobre viajes, sí, pero lo hace de manera más inmediata, conformándose con la superficie, sin empaparse y sin detenerse a ver lo que hay debajo. Lo que hacen tiene más que ver con el turismo que con el viaje, propiamente dicho. Los viajeros de los que me siento cómplice abundaron sobre todo en el siglo XIX. Desde entonces, han ido desapareciendo". Desde que a los 17 años le diera por sacar los pies del tiesto, López Becerra ha pateado el mundo desde América Latina hasta el Extremo Oriente, en un perpetuum mobile que tuvo, tiene, tanto de inspiración literaria como de motor espiritual: nuestro hombre se convirtió al islam en Marruecos para casarse con una mujer musulmana y al budismo en la India. Ha sido director del Instituto Cervantes en Marruecos y Cónsul para Asuntos de Educación en Brasil, además de presidente del Ateneo de Málaga, vicepresidente de la Federación Nacional de Ateneos de España y asesor cultural del Centro de Estudios Hispano-Marroquí de Málaga. Ya sea en el cauce poético, ensayístico o a modo de diario, tal vez el registro al que más se inclina el autor, Salvador López Becerra ha escrito sobre los asuntos más variopintos siempre sobre la ventaja que le conceden las distancias. Pero es Marruecos el territorio que de manera más fecunda ha impregnado su obra, "tanto como mi vida. Allí tuve el amor, el desamor y el amor otra vez. Fue en Marruecos donde descubrí la belleza. Donde conté la etapa más importante de mi vida, por muchas razones", apunta. Ahora, el Centro Cultural de la Generación del 27 ha publicado el libro La baraka y otros textos marruecos, un amplio volumen que en sus 700 páginas recoge, a modo de obras completas, todo lo que López Becerra ha escrito en y sobre Marruecos desde un rigor, digamos, estético: "Aquí está lo más puramente literario. He escrito otros muchos libros sobre asuntos relacionados con Marruecos, pero lo que encontrará el lector en estas páginas es una clave más personal, en forma de poemas, prosa poética y sobre todo los diarios, donde se esconde la verdadera esencia de mi relación con Marruecos". El Centro Cultural María Victoria Atencia (C/ Ollerías, 34) acoge hoy a las 20:30 la presentación del libro, en un acto en el que, además del autor, participarán el director del Centro Cultural de la Generación del 27; José Antonio Mesa Toré; el director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez; y el hispanista Muley Ahmed El-Gamoun. Habrá además una actuación a cargo de la Orquesta Andalusí de Málaga y de los músicos Francisco Arbós, Chapi Pineda y María del Carmen Pérez Blanco. Enrique Caro, Rosa Castro y Jacinto Esteban prestarán por último sus voces a la lectura de una selección de textos y poemas extraídos del libro.

"Me marché a Marruecos para buscar a al-Andalus. La elección era obvia. Allí se encontraba el adarve más cercano. Sin embargo, mi vínculo con Marruecos no tardó en hacerse personal, espiritual, incluso carnal", explica Salvador López Becerra, quien relata así sus motivos a la hora de convertir esta experiencia en materia literaria: "Como escritor, siempre me he identificado con los grandes viajeros. Es más, los autores que más me han ayudado a forjar una determinada imagen de Marruecos han sido los viajeros, no los poetas". Para el escritor malagueño, adoptar la postura del viajero tiene que ver ante todo con la inmersión, con ir más allá: "Mucha gente decide escribir sobre Marruecos después de haber pasado un par de días en Chauen y para de contar. De este modo, lo que transmiten es una idea epidémica y excesivamente orientalista de Marruecos, cuando este país es muchas cosas a la vez y está lleno de contrastes. Lo peor de todo es el desconocimiento y la continuidad de estereotipos que esta escritura con poca profundidad y tan escasamente asentada procura". Recuerda López Becerra incluso que "hasta Juan Goytisolo hablaba mucho sobre Marruecos dado que vivió allí muchos años, pero la verdad es que el sólo conocía Marrakech. Muy rara vez viajó por el resto del país". Al final, la literatura más acomodada "contribuye a que el desconocimiento sea mayor. En Marruecos conocen a los españoles mucho mejor que nosotros a ellos. España le ha dado la espalda a Marruecos como se la ha dado a Portugal y como Francia nos la da a nosotros, cuando el legado cultural compartido en cuanto a tradición, cultura y a la notable presencia de la lengua española en el norte de África es enorme".

Respecto a su identidad a la vez andaluza y marroquí, López Becerra se siente "un califato independiente en ambos sitios. Preferí añorar a Málaga antes que odiarla". Hoy, este puente es de todos.