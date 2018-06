Un refugio llamado Portón del Jazz

Mientras otras propuestas culturales de la provincia comienzan a celebrar, aún de manera tímida, su recuperación incipiente, su resurgimiento tras los años de crisis o su nueva puesta de largo con el oxígeno justo, resulta que el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre ha estado siempre en el mismo sitio: en la posición precisa de un refugio para los amantes de la buena música que no ha reducido un ápice sus criterios de calidad y que, muy al contrario, no ha dejado de crecer en forma ni en ambición a la hora de adquirir una verdadera relevancia internacional. El mes que viene, del 6 al 27 de julio, la Finca Municipal El Portón acogerá otros cuatro conciertos de categoría incontestable que prometen noches de gloria al fresquito y en uno de los enclaves más agradecidos del territorio para la celebración de conciertos. La programación musical de la Costa del Sol este año es singularmente amplia y diversa en lo que a figuras de relumbrón se refiere (sigue faltando, eso sí, el definitivo regreso de la capital a los circuitos de las añoradas grandes giras mundiales), pero si de música se trata, si hablamos del placer de disfrutar de artistas capaces de llevar al personal a otra parte con sus voces e instrumentos, entonces el Portón del Jazz conserva su lugar preferente entre las citas que más atención merecen. Por no hablar de lo recomendable que resulta su propuesta para introducir a los aún legos en el fascinante mundo del jazz.

La nueva edición del Portón empezará bien arriba el 6 de julio con el concierto del trompetista israelí afincado en Nueva York Avishai Cohen (no cofundir con el contrabajista del mismo nombre, también israelí, quien por cierto ya actuó en el Portón del Jazz con su trío en 2014), quien presentará en Alhaurín de la Torre su incendiario proyecto Big Vicious, resultado de unas sesiones de improvisación para las que el artista se alinea con dos guitarras (una de ellas en alternancia con el bajo) y dos baterías. El órdago firma por tanto una aproximación valiente y sin concesiones al rock progresivo, que bebe tanto de la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin como de, claro, el maestro Miles Davis, aunque con una naturaleza rabiosamente contemporánea y urbana. Tomará el relevo el día 13 todo un peso pesado del jazz presente como es el pianista estadounidense Brad Mehldau, quien subirá al escenario, como suelo, en formación de trío junto al gran contrabajista Larry Grenadier (todo un gancho que justifica por sí solo la asistencia al concierto) y el batería Jeff Ballard. Mehldau dejará un muestrario del trabajo que viene desarrollando con esta agrupación desde los años 90, en el que la improvisación ejerce de motor tonal en una búsqueda formal apabullante y de verdadera vanguardia con una apariencia formal, sin embargo, clásica y cómplice. El día 20 tomará el relevo el madrileño Antonio Serrano, referente en la introducción de la armónica en el jazz español (y reputado músico de sesión para la plana mayor de cantantes y artistas de renombre) que presentará su último disco, Tootsology, un tributo al guitarrista belga Toots Thielemans que revisa su legado compositivo desde los años 50 hasta el presente; para tal ocasión, Serrano actuará en compañía de Albert Sanz (piano), Dee Jay Foster (contrabajo) y Esteve Pi (batería). Por último, el día 27, el Portón del Jazz echará el telón con otro concierto muy a tener en cuenta, el que ofrecerá la cantante francesa de madre dominicana Cyrille Aimée con un repertorio propio inspirado tanto en el jazz manouche como en las músicas tradicionales caribeñas además de otras muchas influencias (su último álbum, Let's get lost, fue especialmente celebrado por la crítica y el público tras su lanzamiento en 2016). El Ricardo Toscano Quartet, llegado desde Portugal, ejercerá de telonero en este fin de fiesta que pide y promete más jazz para el año próximo.