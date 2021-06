La Sinfónica Pop del Soho se incorpora al cartel de Starlite

Con su nueva edición ya en marcha, el Festival Starlite de Marbella sigue presentando novedades para la misma. La organización del certamen anunció este lunes el concierto que la Orquesta Sinfónica Pop del Teatro del Soho ofrecerá en el Auditorio Starlite el próximo 24 de julio con su programa de bandas sonoras Notas de cine. Lo hará bajo la dirección de su titular, Arturo Díez Boscovich, y con la colaboración especial de Antonio Banderas, promotor de la orquesta y a su vez aliado fundamental de Starlite.

La Sinfónica Pop del Soho interpretará un selecto repertorio de bandas sonoras de obras maestras del séptimo arte como Gone with the wind, compuesto por Max Steiner para Lo que el viento se llevó; la Suite de Vangelis para Blade Runner o Colonel Bogey March, composición de Kenneth J. Alford para El puente sobre el río Kwai, entre otras muchas. Las entradas para al concierto están ya a la venta con precio de oferta de salida de 20 euros.