Starlite se inunda de sonidos jamaicanos con Sting & Shaddy

La cantera de Nagüeles de Marbella, que acoge el festival Starlite, se ha inundado de sonidos jamaicanos con la puesta en escena de Sting & Shaggy, que han presentado su disco "44/876" en la que es su primera actuación en España de la gira internacional que realiza el dúo.

Con puntualidad británica, la actuación ha arrancado a las 22:34 horas al son de "Englishman in New York", un tema de la carrera de Sting en solitario con la que el inglés ha aparecido ataviado con unos vaqueros naranjas y una camisa con motivos de la gira.

Envuelto en una camiseta con estampados florales y zapatillas doradas le ha acompañado el cantante jamaicano Shaggy, dos personalidades distintas que se complementan a la perfección en el escenario, con un estilo único marcado por influencias reggaes y caribeñas aliñadas con cierto toque de pop y jazz.

Acto seguido, el auditorio se ha puesto en pie con "Morning is coming" y "Magic" mientras el público tarareaba el estribillo a las órdenes del jamaicano, que no ha parado de bailar y animar en todo momento.

Durante el concierto se han podido escuchar temas de la mítica banda The Police, siendo las canciones más efervescentes de la noche "Message in a bottle" y "Roxane", acogidas con una gran ovación y el auditorio en pie.

Con un Sting más subido, su mensaje en una botella ha hecho vibrar al público de Starlite, donde las familias han aprovechado para grabarse con sus teléfonos móviles mientras cantaban el pegadizo y famoso estribillo, formando una ola de luces que han acompañado a la balada "Fields of gold".

Durante la actuación, con momentos marcados por ritmos caribeños y con sonidos de auténtico reggae que ambos han sabido mezclar con sus grandes éxitos, han homenajeado a Bob Marley y su canción "Get up, stand up", introducida en la versión más rapera de "Walking on the moon", de The Police.

La sintonía de ambos artistas se ha hecho notar con una puesta en escena sencilla donde la protagonista ha sido la música. Con "Dreaming in the USA" Shaggy ha preguntado quién es de Inglaterra, de Jamaica, de España, hindú, judío o musulmán para lanzar el mensaje de que "todos somos hermanos" y "solo hay un pueblo y ese es el sueño".

Ha habido momentos de espectáculo con la interpretación de "Crooked tree", un tema del nuevo álbum durante el que Shaggy se ha disfrazado de juez y Sting ha portado una camiseta de rayas blanca y negra simulando ser un preso y pidiendo clemencia.

El turno de bises ha llegado pasada la media noche con temas como "Desert Rose", "Every Breath you take" o el acústico "Fragile", que ha puesto el broche final a las 00:36 horas.

En la cantera de Starlite se han dejado ver personalidades como el presidente de Gabón, Ali Bongo, o el ex primer ministro francés Manuel Valls.