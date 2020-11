Abordar el cáncer de pulmón

En España cada 20 minutos fallece una persona por cáncer de pulmón y se calcula que durante 2020 se diagnosticarán más de 29.600 nuevos casos. Sin embargo, cambiar el futuro de estas personas es posible. Si se realiza un diagnóstico precoz, aumentará el porcentaje de pacientes en estadios I, cuando el tumor tiene menos de 3 centímetros, lo cual es crucial para la supervivencia, ya que más de un 80% de los pacientes seguirán vivos a los cinco años, frente solo a algo más del 5% de aquellos diagnosticados cuando la enfermedad ya está en fase avanzada.

Con el fin de duplicar la supervivencia a cinco años para el año 2025, surgió la iniciativa Lung Ambition Alliance, un programa creado por cuatro organizaciones internacionales: International Association for the Study of Lung Cancer, AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition con el objetivo de eliminar el cáncer de pulmón como causa de muerte a través de la aceleración de los avances en el abordaje del cáncer de pulmón.

Guillem Bruch, Oncology business head de AstraZeneca España, ha explicado que, desde la compañía "queremos acompañar al sistema nacional de salud para sumar el conocimiento desde diversos enfoques en materia de cribado y diagnóstico precoz, acceso a la medicina innovadora y calidad asistencial al paciente. Con este espíritu, le hemos pedido a muchos interlocutores relacionados con el abordaje de la patología en nuestro país a que compartan su experiencia e ideas de mejora. Entre todos lucharemos por el principal objetivo de Lung Ambition Alliance: romper las barreras actuales y duplicar la supervivencia a cinco años en los pacientes de cáncer de pulmón para 2025. Una meta ambiciosa pero alcanzable".

En nuestro país, se ha materializado persiguiendo este objetivo común. Como primer paso, se ha creado un comité formado por expertos que han desarrollado su trayectoria profesional en primera línea abordando el cáncer de pulmón desde diversos ámbitos: Neumología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Cirugía Torácica, Anatomía Patológica, Oncología Torácica, Imagen Cardiotorácica, Radiología Médica, Medicina Preventiva y Salud Pública. Este grupo de trabajo busca una mayor efectividad mediante actividades multidisciplinares.

El doctor Laureano Molins, jefe del Servicio de Cirugía Torácica Hospital Clínic de Barcelona y coordinador nacional de Lung Ambition Alliance en España, explica que "alineando diversas perspectivas y experiencias de profesionales y entidades influyentes en el ámbito del cáncer de pulmón con un objetivo común, podemos disminuir de forma significativa la mortalidad del cáncer de pulmón. Como sociedad debemos acompañar a estos pacientes para mejorar su calidad de vida y sensibilizarnos sobre la importancia de una prevención primaria junto a un diagnóstico temprano, una medicina innovadora y la calidad asistencial".

En definitiva, se trata de aunar esfuerzos para explorar y superar el cáncer de pulmón con una visión ambiciosa pero alcanzable: ofrecer a los pacientes un futuro prometedor. Seguro.