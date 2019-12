Andalucía, intervenida

La carta enviada el 5 de diciembre de 2019 por el el Ministerio de Hacienda al Secretario General de Hacienda de Andalucía, denegando la solicitud del Gobierno Andaluz de acogerse al Fondo de Facilidad Financiera e imposibilitando el acceso a la financiación de los mercados financieros ha provocado la reacción airada del Gobierno Andaluz . La polémica está siendo bronca, y confusa para los ciudadanos.

Como consecuencia de la crisis de la deuda pública de 2012 las comunidades autónomas se vieron expulsadas de los mercados financieros. La financiación de las comunidades estaba en peligro y también la prestación de los servicios sociales. Para obviar este problema el gobierno del PP creó el Fondo de Financiación Autonómica, que se dividía en dos compartimentos: el Fondo de Facilidad Financiera(FFF) y el Fondo de Liquidez Autonómico(FLA). Ambos se alimentaban de la financiación obtenida por el Estado a través de emisiones de deuda pública estatal. Desde el principio los fondos de financiación tuvieron la finalidad de ayudar a las comunidades autónomas en su financiación, nunca la de penalizarlas. Ante la situación heterogénea de las comunidades, se estableció que sólo tuvieran acceso al FFF aquellas autonomías con leves problemas de financiación, que cumplían los objetivos de estabilidad financiera . Aquellas autonomías con graves dificultades financieras e incumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y gasto sólo tendrían acceso FLA. La financiación estaría condicionada a la confección de un plan de ajuste que garantizase los objetivos de estabilidad y fuera coherente con el plan económico y financiero, tuteladas y controladas por el Ministerio de Hacienda. Las condiciones financieras de plazo, cantidad y tipo de interés serían iguales en ambos fondos. Actualmente el tipo de interés es el 0%.

El 30 de julio de 2019 la Comisión de Gobierno de Asuntos Económicos estableció que aquellas comunidades que por no cumplir los objetivos de estabilidad se hayan acogido al FLA, no tendrán acceso directo a los mercados financieros. El año 2017 Andalucía cumplió con los objetivos de estabilidad, y pudo acceder a la financiación del FFF. Por el contrario en 2018 incumplió el objetivo de déficit tan sólo por una décima (0,41 frente a 0,51). A pesar de todo el 30 de julio de 2019 la Junta de Andalucía solicitaba la adhesión al FFF. El 25 de octubre de 2019 Hacienda emite un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad de cada una de las comunidades. Andalucía no había cumplido los objetivos de estabilidad.

Es de suponer que desde 25 de octubre hasta el 5 de diciembre tuvo que haber conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y la junta de Andalucía para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que no expulsará Andalucía de los mercados financieros. Razones había muchas: los mercados financieros estaban hambrientos de emisiones, las últimas emisiones colocadas por la Junta de Andalucía habían sido muy bien acogidas por los inversores, el déficit público era muy reducido, no estructural y no imputable al actual gobierno. Los fondos se crearon para apoyar, nunca para penalizar a las comunidades autónomas. En el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrán que abordar este tema, y modificar o flexibilizar la actual legislación sí es necesario.