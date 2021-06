Ay, las cifras del cine

El Ministerio de Cultura suele colgar en su web los datos reales de cómo han funcionado las taquillas en nuestro país durante el periodo que abarca el fin de semana en la tarde del jueves. Con un retraso de casi cuatro días. Las cifras abarcan el periodo que va desde que tienen lugar los estrenos en la tarde del viernes, hasta el último pase de la jornada dominical. Les prometo que produce miedo verlos. Entre miedo y pena.

Pongan todos los matices que quieran. Recuérdenme que estamos saliendo de una pandemia. Que en las salas se ha prohibido comer y beber y eso retrae a los espectadores. Comprendo todos los matices. Pero como seguidor del cine español que llevo anotados en mi cuaderno, a la manera de Méndez-Leite, todos los estrenos a los que asistí cada viernes por la tarde desde que estudiaba BUP, no termino de entender la falta de curiosidad, y cuidado que hablo simple y llanamente de curiosidad, por parte del público, ante la incomparecencia de espectadores (salvo que hablemos de productos muy concretos, lanzados desde determinadas televisiones y ni por esas).

Para no hacer prolija la reflexión, y puesto que en este caso unos cuantos números valen más que mil palabras, allá van los últimos. El año de la furia (29 de mayo), dirigida por Rafa Russo, logró 2.321 espectadores (31 por sala entre el viernes y el domingo). Poliamor para principiantes, de Colomo, fue vista el fin de semana de su lanzamiento por 16.956 espectadores, ¡en 345 pantallas!, sumando 49 por sala. Crónica de una tormenta (30 de abril), con Clara Lago y Ernesto Alterio, presentada en Málaga, fue vista por 1.702 espectadores en 42 salas. No sigo, que como muestra vale un botón. No me dirán que no es desolador.