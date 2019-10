Por desgracia en los tiempos que vivimos, los libros han dejado de ser imprescindibles. Arrinconados por los dispositivos digitales, estos inseparables compañeros de estudio y esparcimiento están siendo suplantados por pequeñas pantallitas; un verdadero drama para los que hemos crecido aferrados al papel impreso. Pero centrándonos en los barcos, les diré, que hasta hace muy pocos años, cualquier buque disponía de una pequeña biblioteca. Acondicionadas como tal o formando parte de alguna cámara, estanterías con los más variopintos volúmenes formaban parte del día a día de las personas embarcadas.

Y aunque en la mayoría de los buques los libros están desapareciendo (en muchos casos solo quedan los estrictamente necesarios para asuntos de trabajo), hay unos barcos que, en mayor o menor medida, potencian como un atractivo más sus lujosas bibliotecas. En los buques de crucero, como una reminiscencia de aquellos trasatlánticos donde había mucho tiempo para leer, las bibliotecas compiten con sus elegantes decoraciones; unas estancias muy acondicionadas donde no pueden faltar maderas nobles y cómodos sillones de cuero.

Y como en la industria crucerística todo está cuantificado y si es posible publicitado, hoy les mencionaré los barcos que disponen de las bibliotecas más acondicionadas; una circunstancia que no tiene porqué indicar el número de volúmenes que poseen. En el primer puesto de este ranking se encuentra el buque de Cunard Line Queen Mary 2. Con una decoración clásica, quizás no demasiado victoriana, este barco muestras en sus estanterías 10.000 volúmenes escritos en seis idiomas diferentes. Con muchos menos libros, pero quizás con unos diseños más clásicos donde no nunca falta una bola del mundo y un modelo de barco, los buques de Holland America Line, Oceania, Celebrity y Regent Seven Seas Cruises son los que completan el quinteto de las bibliotecas más elegantes del panorama crucerístico internacional.

Unos barcos, los de estas compañías, que en la mayoría de los casos han visitado las aguas malagueñas y que como otra de sus muchas atracciones presumen de disponer de unos muy acondicionados espacios con libros que además se pueden leer.