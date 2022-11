Cifras, barcos y viajeros

Sin ser demasiado bueno en matemáticas, hoy, y les pido perdón por adelantado, les escribo sobre números. Y aunque mis columnas siempre están aliñadas con algunas cifras, en esta ocasión, las cuentas me sirven para reflejar un curioso hecho vivido en el puerto malacitano hace no demasiadas fechas.

Aunque en muchísimas ocasiones se han dado jornadas con tres barcos de turistas, el pasado tres de noviembre, un trío de colosos visitó los muelles malagueños. Superando todos ellos los 300 metros de eslora, los buques: Celebrity Reflection, Iona y Wonder of the Seas, cumplimentadas sus respectivas escalas salían del puerto de Málaga sumando un total de 6.484 pasajeros, una cifra que supondría, en porcentaje de ocupaciones máximas el 17% en el caso del Celebrity, el 25% en el del Iona y el 61% si hablamos del Wonder of the Seas.

Varios días después, en concreto el seis de noviembre, las aguas malagueñas albergaron a un sexteto barcos de turistas. Convertida la jornada en la más importante de 2022, los buques: Star Legend, Marella Explorer 2, Vision of the Seas, Sirena, Norwegian Escape y Silver Dawn, con esloras de entre 159 y 333 metros, tras su estancia salían con un total de 6.441 pasajeros, una cifra levemente inferior a la de los tres buques atracados días antes.

Y aunque la circunstancia de que tres barcos de turistas lleven a más pasajeros que seis tiene muchas explicaciones, quizás, el hecho de que cuatro de la media docena de los llegados el seis de noviembre estuvieran realizando itinerarios trasatlánticos de Europa a América podría ser una buena explicación; una interpretación a la que habría que añadir entre otras las capacidades o la fecha de los viajes.

Pero con independencia de estas posibilidades, lo que me llamó poderosamente la atención al hilo de la llegada de los mencionados seis buques de crucero fue cómo algunos medios reseñaron los números de estas escalas. Y aunque habría otros ejemplos, tal vez el de una televisión de ámbito nacional podría ser el más sangrante; una información de segundos donde se decía que al puerto malagueño habían llegado seis buques de crucero con 11.675 pasajeros, unas cuentas que les explicaré en otra ocasión.