Comer lo que quiero

Llevamos un tiempo inundados, hasta ahogados de modas y esnobismos en el mundo culinario. Casi parece que a uno le miran mal si no es aficionado al sushi, no ha probado un dim sum, un tajín, un curry... o no es propenso a comer crudos.

Probablemente te tachen de ignorante si no sabes cómo se elabora un sashimi o un tataki, si no sabes qué es el jengibre, la harissa o algún otro de estos nuevos (no tanto alguno, que ya se ha metido de lleno en nuestras vidas) ingredientes que tanto se nombran en cartas y recetas del panorama actual, dando por sabido que el comensal los ha de conocer y ha de saber si realmente le gustan.

Es bueno tener la mente abierta cuando uno visita un restaurante o le ofrecen alguna nueva elaboración, hay que probar de todo, como nos decían de pequeños, es la única forma de educar nuestro paladar y saber lo que realmente nos gusta. Pero como todo, hay que saber lo que tenemos entre manos antes de lanzarse al citado esnobismo culinario sin tener ni pajolera idea, esto último referido fundamentalmente a elaboradores kamikazes.

Aprovechando el tema rompo una lanza en favor de proteger, estudiar e incluso dar la vuelta a nuestras recetas tradicionales. Muchas veces nos lanzamos a investigar recetas de ultramar sin conocer ni saber elaborar las nuestras. Tenemos en nuestra piel de toro un recetario inmenso y riquísimo, mucho más de lo que algunos pueden imaginar, incluso con ingredientes o combinaciones que algunos introducen ahora como modernos y llevan instalados siglos en nuestras cocinas.

Ante todo hay que respetar los gustos de cada uno y no caer en el catetismo absurdo de comer algo que no nos gusta por ser más "moderno". Bien sabido es que ahora que llegan las fechas navideñas, la mayoría volvemos deseosos a las tradicionales viandas que por los siglos de los siglos se mantienen inmóviles en nuestras mesas. Seamos felices y disfrutemos de una buena mesa y, ante todo, ¡¡¡ dejadnos comer lo que nos dé la gana!!!