Curiosa trayectoria

Apoco que estén interesados por el mundo marítimo, seguro que sabrán que hace unos días,el buque de Baleària Napoles colisionaba con un portacontenedores en el mar de Alborán.

Navegando desde Málaga a Melilla y sin que se produjeran daños personales, este ferry, tras el incidente llegaba al puerto de la ciudad autónoma con abolladuras, rayones y con uncontenedor colando del alerón del puente de mando en su banda de babor.

Con la duda de quién ha sido el responsable del accidente y, a la espera de poder conocer másdetalles, lo que si está claro es que la marca Baleària vuelve a ser protagonista de un incidenteen la mar. Y aunque no me gustaría que me tacharan de tendencioso, este suceso marítimo me lleva apreguntarme ¿por qué a Baleària le han ocurrido tantas cosas desde que se posicionó en el mar de Alborán? Iniciada su historia malagueña en la ruta melillense en diciembre de 2016,esta naviera se estrenaba con el Nissos Chios, un ferry que con capacidad para 1.400 pasajeros,402 vehículos y 1.000 metros lineales de carga que navegaba a 27,5 nudos; lo que son 50,9 kilómetros por hora. Desde aquel inicio y hasta la fecha, un total de 14 buques diferentes, en diversos periodos de tiempo, han estado presentes en la línea melillense. Y si este numeroso baile de barcos no les parece extraño, tal vez sí les parezca curioso que, durante los años en los que está naviera está presente en el puerto malacitano, sus barcos ya se han visto implicados en cinco muy diferentes incidentes; unos sucesos que llevan los nombres: Pinar del Rio, Duba Bridge, Sicilia, Bahama Mama y Napoles.

Ante estas circunstancias, y sin olvidar la línea regular que esta naviera instauró entre Málaga y Tánger que solo estuvo activa entre agosto y octubre de 2018, el muy especial historial malagueño de Baleària también ha tenido dos hechos dignos de ser destacados. Convertida en la que más viajes de repatriados, en concreto 12, realizó al puerto malacitano en los momentos más duros de la pandemia, esta compañía, también abrió los repostajes de gas natural licuado. Una curiosa trayectoria, la de Baleària en Málaga que en unos días debe afrontar el contrato gubernamental de la ruta melillense.