Emma y Toñi, 'Pin y Pon'

La noticia de que Toñi Moreno y Emma García vayan a intercambiar sus programas es cuanto menos digna del Día de los Inocentes. El día que se anunció el cambio, parecía que se trataba de una broma. Pero no. Próximamente veremos a Toñi al frente de Mujeres y hombres y viceversa y a Emma presentando Viva la vida. A priori el único sentido que tiene esto es darle un hueco mejor a Emma. La presentadora lleva al frente del dating show más longevo de Mediaset diez años. En este tiempo ha pasado del éxito al fracaso. Ha visto cómo su programa ha cambiado de la cadena principal a la secundaria y ha sufrido cambios horarios. Debe ser agotador. Y hay que sumar que cada día tiene que lidiar con jóvenes que no dan más de sí. Que Vasile haya decidido buscarle un sitio del que es más merecedora es lógico y positivo. Durante los años que presentó A tu lado, El juego de tu vida e incluso al frente de MYHYV ha demostrado que se implica al máximo en lo que hace. Por eso ya era hora de que su imagen se desvinculara del formato de citas. Lo que no es justo es que Toñi Moreno se haya visto afectada por esto.

¿Tan difícil es quitar de la parrilla Mujeres y hombres y viceversa y otorgarle un formato nuevo e innovador a Emma? Ya fuera en Cuatro o en Telecinco, seguro que había más opciones para no arrebatar a Toñi el programa que ella ha sacado adelante.

Porque como escribí hace unas semanas en este mismo espacio, Moreno llegó a Telecinco con el difícil reto de ocupar el hueco que hasta el momento había pertenecido a María Teresa Campos, y desde el principio se hizo con la audiencia. Al contrario que ha sucedido con MYHYV, Viva la vida ha crecido desde que empezó. Pasó de emitirse un día a tener sitio tanto sábados como domingos. Hace unos meses amplió su horario y ahora comienza a las cuatro de la tarde.

Son cinco horas de directo en las que Toñi no pierde la energía. Sin duda ella es gran parte del sello de identidad del programa. Probablemente Viva la vida con Emma García como conductora no se vea afectado. La presentadora cae bien a los espectadores y gran parte de la audiencia que sigue este programa es la misma que veía A tu lado. Al principio será extraño no ver a Toñi pero acostumbrarse será fácil. No ocurrirá lo mismo en el caso contrario.

Por todo esto desde Mediaset deberían explicar mejor los motivos y la intención de este intercambio, de darle a una 'pin' y a otra 'pon'. De la forma en la que lo han hecho lo que consiguen es dañar la imagen de Toñi Moreno y que dé la sensación de que la han utilizado para asentar un formato y ahora que ya lo ha conseguido, le dan la patada. Además en su caso si resultará desconcertante verla sentada en el sitio que Emma ha ocupado tantos años. Incluso se puede llegar a pensar que ponen a Moreno al frente del dating show por si llegan a cancelarlo el fracaso sea de ella y no de su compañera.