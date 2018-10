Emma & Toñi

Ojo, no nos pongamos intensos. No estamos mascando el premio Emmy ni se está jugando aquí el futuro de la tele. Pero es que ni siquiera estamos hablando de programas que estén por encima de la media de sus respectivas cadenas. Se habla mucho en estos días del cambio de programas entre Toñi Moreno y Emma García y algunos se han olido la pelea y los celos. Otros proclaman que sin son buques insignias de Mediaset, que si están entre las presentadoras más queridas entre los espectadores. Pero no. Tanto Viva la vida, los fines de semana en Telecinco; como los tronistas de Mujeres, hombres tal y cual, no son la alegría comercial para Paolo Vasile y alguna urgencia le habrá llevado a esa permuta que se presiente algo forzada.

Viva la vida es la repuesta con las armas de María Teresa Campos a los telefilmes pedorros de Antena 3 y La 1. Todos ellos son contenidos para calmar de forma eficaz a una aburrida audiencia (más bien mayor) en las tardes de los findes, que no se desea marearse con el mando. Toñi Moreno, disfrazada de María Teresa Campos (jubilada muy a su pesar, antes de sufrir su ictus), congrega a más de un millón de fieles. Pero no pasa de la media de T-5, por debajo del 12%. Sus recursos son previsibles: famosos con ganas de aparecer, otros famosos en promoción, autopromoción e historias lacrimógenas. La dirección de Mediaset habrá pensado despegar del todo el aura de las Campos y con Emma se refresca, dentro de lo que cabe, el formato. Toñi García cae tan bien a mucha gente como también cae mal.

Y qué decir de los tronistas. Un formato realmente insulso, de patio de vecinos, para espectadores juveniles muy poco exigentes. Emma García le daba cierta pátina de escepticismo digno; cualidad, es un decir, que terminará de arruinar Toñi. Con el cambio Mujeres y hombres tiene su última oportunidad para permanecer entre nosotros. Lo ven menos de 200.000 ociosos fieles y menos del 5% de cuota. Cuatro necesita un escamondado de parrilla. Cuando los tronistas cierren nadie les echará de menos.