Ganado versus orujillo

El pasado jueves saltó la alarma: "Un barco de ganado atracado en el puerto inunda Málaga de olor a establo". A día siguiente, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y el sensacionalismo y los comentarios, más o menos acertados, empezaron a proliferar en las redes sociales.

Y aunque todas las opiniones, excepto las que se acompañan de insultos, son totalmente respetables, quizás sería bueno no rasgarse las vestiduras tan rápido y reflexionar con mesura sobre determinados asuntos portuarios.

Hace no demasiados años, prefiero no recordar la fecha, el puerto vivió otra experiencia muy similar; una circunstancia también olfativa que se centró en unas operativas realizadas con orujillo, un subproducto de la aceituna empleado como material de combustión. Apilado en los muelles, aquel material de color marrón rojizo, ya estuviera cubierto o no por una lona, producía un desagradable olor que el viento se encargó de expandir por las zonas colindantes al recinto portuario. Las diferentes quejas de los vecinos que residían cerca del puerto, pronto se convirtieron en artículos de prensa, y éstos, en una nueva polémica portuaria donde hasta un galeno dictaminó que aquel olor podía ser perjudicial para la salud.

Y si bien aquellas protestas cesaron, curiosamente, las operativas con orujillo comenzaron a disminuir hasta desaparecer; unos embarques perdidos que hace no demasiado tiempo han vuelto tímidamente bajo la denominación de operativas de huesos de aceituna molidos.

Esta triste historia que muy bien se podría aplicar a las de los polvos de los graneles que manchan a yates y buques de crucero o las de los ruidos que generan los barcos, no son otra cosa que las circunstancias propias de un puerto; un lugar donde debe haber polvo, ruidos y olores razonablemente soportables.

Tras iniciarse en 2017 el tránsito de barcos de ganado, un rentable negocio que ya ha generado trece escalas en lo que llevamos de año, resultaría muy lamentable que unas horas de mal olor que para nada afectaron a toda la ciudad acabaran con un negocio de futuro donde están implicadas muchas familias malagueñas.