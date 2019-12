Historias de Navidad

Frente a las historias truculentas y terribles del Antiguo Testamento, las narraciones de los Evangelios son hermosas y sencillas, al menos en apariencia. La del nacimiento de Jesús de Nazaret es además plástica, a través de maravillosas representaciones de arte -esta primavera tuvimos ocasión de ver en El Prado la exposición Fra Angélico y los inicios del Renacimiento en Florencia, con la Anunciación restaurada, algo tan bello que casi hacía daño-, y el barro tangible de los belenes, entre tanto éter virtual y espectáculos mecánicos de luces y sonidos en nuestras ciudades. Es una lástima que la tradición islámica renunciara a la representación, pues aunque con una sustancial diferencia sobre la figura de Jesús, profeta para ellos, Dios para nosotros, comparte con la cristiana el misterio de su nacimiento y un incondicional fervor y admiración hacia su madre, la Virgen María (la figura de José pasa desapercibida).

La historia del nacimiento en un pesebre, al no haber sitio en la posada, es regularmente extraordinaria; podríamos poner por estas fechas el Día de la Vivienda Protegida, pues aunque estaban de paso, evoca circunstancias actuales de desplazados, y forzándolo un poco, cómo el acceso a la vivienda digna es la carencia más sentida en nuestras sociedades. Pese a ello, algunos dan de hecho más importancia al desarrollo de viviendas turísticas que a la construcción de viviendas de alquiler para los propios, ya que el principal sentido de la ciudad se ha convertido en atraer visitantes. El desplazamiento obligado de la Sagrada Familia para cumplir órdenes caprichosas de censo, los animales, los pastores, los reyes, el misterio, el peligro y el prodigio, tienen un sentido representativo formidable. Aquí, las estrellas en el cielo sí son luces propias de Navidad, no como apuntaba hace unos días nuestro compañero Julián Aguilar que decía su padre sobre el derroche actual de luces: "Estas no son las luces de la Navidad, son luces que ponen en Navidad".

Pero por encima de todo está el hecho en sí del nacimiento. Tengo que mostrar una vez más mi deuda con la filósofa Hannah Arendt y usar sus palabras, cuando llama la atención sobre cómo el proceso que sigue la persona humana, abocada a la muerte, es interrumpido por el nacimiento; esta acción, que determina el curso del mundo, es para ella como un milagro: "La interrupción infinitamente improbable de la muerte, que ocurre regularmente". Hay aquí, al menos, tres ideas: la primera, que el milagro de nacer, como los de Jesús, se debe a la acción humana, y permite volver a empezar salvándonos de la ruina natural que lleva a la desaparición. La segunda, que las fuerzas de esta acción humana están enraizadas en la fe y la esperanza, factores que la economía política convencional desprecian y no tienen cabida en análisis ni en políticas -por considerarlas rara la primera, y falsa ilusión e irreal la segunda-, pero son características esenciales de la existencia. Y la tercera, que es precisamente la acción, la fe y la esperanza por el mundo, "lo que encuentra quizás -dice Arendt- su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras con las que los Evangelios anuncian la buena nueva: "Un niño ha nacido entre nosotros".