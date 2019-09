Injusticia con 'Flash Moda'

La temporada en televisión ya ha arrancado. Han sido días de estrenos, del regreso de algunos rostros, de las incorporaciones de otros y días de quejas por programas que coinciden en día y hora en diferentes cadenas. Pero en todo este arranque ha habido algo que ha pasado desapercibido que merece una mención en forma de queja. RTVE ha decidido reducir la emisión de Flash Moda a un solo día a la semana. Hasta la temporada pasada se emitía en La 1 los sábados y domingos al mediodía. Ahora solo se emite los sábados. Una decisión lamentable por varios motivos.

El primero es porque resulta inexplicable que una cadena pública reduzca su apoyo al mundo de la moda. Sin duda es una de las industrias de la cultura más maltratadas en televisión. Apenas tiene hueco y cuando se trata el tema, en la mayoría de ocasiones se hace de forma frívola. Salvo en Flash Moda, que ha demostrado que es posible apoyar la moda, valorarla y darle el hueco que se merece. Por eso es indignante que desde la cadena pública hayan recortado su emisión. Si ya era demasiado breve, si con dos días de emisión los amantes del sector pensábamos que merecía más, lo de ahora ya no tiene nombre. A veces olvidamos que la moda es una de las patas más importantes de la cultura internacional a nivel económico y social. Deberíamos tenerlo muy presente y valorar el trabajo de todos los que forman parte de la industria, que merecen una visibilidad que no tienen.

Otro de los motivos por los que indigna la reducción del espacio de moda es porque detrás hay un equipo de profesionales que ha demostrado hacer un trabajo de calidad. Hace unos meses tuve la oportunidad de coincidir con Jesús Mari Montes, el director del formato. Resultaba increíble (que no extraño) ver cómo diseñadores y compañeros de profesión se acercaban a él para agradecer todo lo que ha hecho por el mundo de la moda. Una pasión que se nota en cada uno de los programas. Contar con una persona tan importante del sector como él es algo que desde La 1 tendrían que valorar y no lo están haciendo como deberían. Y Nieves Álvarez no es menos. La elegancia, saber estar y profesionalidad que aporta a la cadena es exquisita, y no hacen otra cosa que tirarla por la borda.

Y no es que emitan algo mejor en su lugar. Desde RTVE optan por reposiciones de programas de reportajes que no aportan nada nuevo. En definitiva, desde la pública se están cargando un programa imprescindible. Ojalá otra cadena se fije y decida darle el espacio que merece.