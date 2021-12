Jesús y la realidad metaversa

Difícilmente puede exagerarse la influencia de la novela Snow Crash (1999) de Neal Stephson, donde aparece por primera vez la palabra metaverso, en todo lo que ha venido después como realidad virtual (RV); en el libro, la gente huyendo de la realidad, se refugia en un universo generado por un ordenador. Facebook resucita ahora la idea, y ante sus problemas de responsabilidad social cambia de nombre por Meta y escapa hacia otra dimensión. Hace unos cinco años surge la realidad virtual (RV) o aumentada, con compañías como Oculus, Microsoft (sistemas), Sony (imagen), o Google (mapas); el gobierno chino financia -hasta 1,5 millones de dólares- a empresas de hardware y contenidos de software de RV, y Francia, a través de CNC Fund, subvencionó películas de bajo presupuesto con escenarios virtuales.

Es una nueva forma de ofrecer bienes y servicios de dos maneras; una, en la producción, con pruebas virtuales en la construcción de una vivienda, un vehículo, o confección de ropa, sin necesidad de maquetas, prototipos o patrones, aunque sean digitales, ya que se pasa de dos a tres dimensiones, y la iteración es más fácil, más barata, y da mejores resultados. La otra, es la inmersión en la RV donde se puede comprar, o vender, probándose un zapato o ropa, o unos esquí o palos de golf, conducir, o entrar en una posible vivienda, o tienda, con un nivel de presencia, inmersión y experiencia hasta ahora desconocidos, que no proporciona la pantalla plana. También es formidable su utilidad para salud, educación, museos y cultura, estrategia militar, o telepresencia en situaciones de emergencia humanitaria, ya que pueden interaccionar simultáneamente miles de personas. No me entusiasma lo que se hace ya en juegos, donde al final van las inversiones fáciles (alrededor del 60%); y mucho menos, que se cree una nueva dependencia, pues cuanto más tiempo estamos con un aparato más datos nos extraen, y ahora que por hastío algunos dejamos de usar aplicaciones que nos incomodan, aparece una nueva forma de adicción, en la que están puestas las expectativas de la cinco compañías que controlan la publicidad, pues la experiencia de RV es 30 veces más efectiva en compras, que los anuncios en el móvil.

Pocas cosas hay tan inspiradoras como el nacimiento de Jesús en Nazaret; sigo al historiador Richard Bauckham que explica a Jesús según los Evangelios, como lo percibieron los que lo conocieron y estuvieron próximos a él en la felicidad y en la tragedia. Nos recuerda que Jesús es sin duda la persona más influyente de la historia, con una capacidad única de comunicar religiones, culturas y arte; surgido del Medio Oriente, el cristianismo se extendió al principio al Norte de África, Etiopía, Turquía, Armenia, Iraq, Persia, e India, y era ya una religión del mundo antes de serlo europea. Es peculiar que, pese a las atrocidades cometidas en nombre de la religión, siempre la figura de Jesús ha surgido como realidad humana, inoportuna a veces por su piedad sin matices con el pobre, el enfermo, el que nace y el que muere. Dios como tal y como Espíritu Santo, no dejan de ser experiencias de metaverso hasta que se produce la encarnación en Jesús, que marca la relación con lo divino y una forma responsable de vivir en el mundo.