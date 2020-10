El Langui puede quejarse pero el tratamiento de TVE hacia el programa Donde viajan dos no es por nada personal. El negocio de la televisión es así. Incluso en una cadena pública. Si en el caso de La 1 no hay público delante, ese contenido ha fallado aunque sea de calidad, tenga buena voluntad y enfoque de servicio público. Lo ideal siempre es conectar con el público, que a veces parece caprichoso, a veces exigente, pero siempre imprevisible.

Donde viajan dos, continuación de las peripecias blancas de Donde comen dos, con El Langui y Pablo Pineda, es un simpático formato pero su visionado se hace lento, normalmente insípido, por muy voluntariosos que sean sus dos viajeros.

A la audiencia de los viernes por la noche no le ha interesado, porque en general el público español desconfía en estos momentos de todo lo que le puede brindar TVE y lo de estos dos viajeros ha pasado de largo. Para enmendar los pobres datos de La 1 la desesperada (y desorientada) dirección de Enric Hernández está dispuesta a todo, incluso quitarle el programa a los amigos (Bloqueados por el muro, La primera pregunta) o enviar a la medianoche si un espacio pincha. Cualquier película de Hollywood, por muy trillada y lamentable que sea, funciona mejor que cualquier encargo que haga el equipo de Rosa María Mateo.

Como aliciente a esta temporada con El Langui se optó por relevar a Pineda por el más mediático y popular Jesús Vidal. Un asunto es su papel en Campeones y su emocionante discurso en los Goya y otra es que pueda llevar con tirón un programa de una hora. Vidal es valioso y entrañable, pero debe aportar más para un espacio propio. En La 2 hubiera tenido mejor sitio sin someterse al dictamen de los audímetros.

Estamos hablando de un formato que promueve integración y superación de barreras, no de un show de entretenimiento. La buena intención no ha sido suficiente. Necesitaba de dosis de gracia, ritmo, ingenio, que, por mucho que se enfade El Langui, no ha tenido.